El estrella Michelin José Carlos García trasladará su restaurante del Muelle 1 al Café de París, donde se formó con sus padres

Las claves

Las claves Generado con IA José Carlos García trasladará su restaurante con estrella Michelin del Muelle 1 al Café de París, el local donde se formó junto a sus padres. El Café de París, cerrado desde la pandemia, está siendo reformado tras ser adquirido por el chef a sus padres para albergar el nuevo restaurante. La Guía Michelin evaluará el nuevo local para decidir si mantiene, aumenta o retira la estrella Michelin tras el traslado. Como despedida del Muelle 1, García ofrecerá durante los meses de junio, julio y agosto un menú especial que repasa los platos más emblemáticos de sus 15 años en ese emplazamiento.

El cocinero José Carlos García vuelve a sus orígenes. El chef tiene una estrella Michelin en su restaurante situado en el Muelle 1 y tras 15 años ubicado en este espacio ha decidido regresar al Café de París, el local donde aprendió entre fogones junto a sus padres.

El traslado se producirá este mismo año. De hecho, a García le quedan unos meses de contrato con los operadores de Muelle 1 y en cuanto finalice empezará en el Café de París.

Obviamente, y más siendo un chef estrella Michelin, el cambio no va a ser de un día para otro. El Café de París es un local que estaba cerrado desde la pandemia y era propiedad de los padres de García.

El chef se lo ha comprado a sus padres y lo está reformando para ese cambio. Una vez finalizadas las obras, tanto él como el resto de su plantilla harán una transición para adaptarse al nuevo espacio.

Vista del restaurante JCG en el Muelle 1.

¿Ese cambio le afecta a su estrella Michelin? Fuentes consultadas por este diario explican que José Carlos García ya le ha comunicado a los editores de la prestigiosa Guía Michelin este cambio de sede y han acordado que sus expertos les harán una visita para conocer el restaurante, los menús y ver si mantienen su estrella, le ponen más o la pierde. La renovación de las estrellas es anual.

El Café de París está prácticamente al lado de su actual restaurante, aunque fuera del Muelle 1. Como despedida de este emplazamiento en el que ha disfrutado 15 años, García ha anunciado que ha desarrollado un menú especial para los meses de junio, julio y agosto.

“Este menú es una forma de poner en valor todo lo que hemos vivido aquí. No queríamos que fuera solo un cierre, sino una experiencia que realmente represente estos 15 años. Una evolución que ha ido de la mano con la propia ciudad de Málaga, con nuestros clientes y con nuestros proveedores de confianza. Hay platos que forman parte de nuestra historia y que no volverán a repetirse. Eso hace que este momento sea aún más especial", dice García.

Uno de los platos elaborados por García, crujiente con zurrapa.

En ese menú habrá platos típicos de su cocina como el Polvorón de pipas de girasol (2011), el Parfait salado de hígado (2012), la Tartaleta de vieira y remolacha (2024) o el Tagliatelle de chipirón con copos de atún y manzana verde (2026).