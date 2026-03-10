Los hosteleros andaluces premian a José Porras y Silvestre Chacón, los creadores del Trillo

Las claves nuevo Generado con IA José Porras y Silvestre Chacón, creadores del Grupo Trillo, han recibido el premio a la Trayectoria Empresarial en la III Gala de la Hostelería de Andalucía. El evento, celebrado en Córdoba, reunió a más de 350 profesionales y empresarios del sector hostelero andaluz. El reconocimiento destaca la apuesta del Grupo Trillo por la cocina tradicional, el producto local y la innovación gastronómica en Málaga. La gala también premió a empresarios de las ocho provincias, así como a la empresa más destacada, el mejor expediente académico y la responsabilidad social corporativa.

La III Gala de la Hostelería de Andalucía, celebrada en Córdoba, ha tenido acento malagueño con el premio a la Trayectoria Empresarial concedido a José Porras y Silvestre Chacón, responsables del Grupo Trillo.​​

El acto reunió a más de 350 profesionales, empresarios y representantes institucionales del sector hostelero andaluz, consolidándose como una de las principales citas anuales de la comunidad.​​

Porras y Chacón fueron distinguidos en la categoría correspondiente a Málaga por una trayectoria ligada a la cocina tradicional y a la consolidación del Grupo Trillo como uno de los referentes gastronómicos del centro histórico de la capital.​

El reconocimiento subraya la apuesta del grupo por la calidad del producto local, el servicio cercano y la continuidad de un modelo de restauración que combina raíces andaluzas con toques de innovación en la carta.

La gala, organizada por la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía, puso el foco en la aportación del sector a la economía regional, el empleo y la proyección turística, con galardones a empresarios de las ocho provincias.​​

Durante la ceremonia también se entregaron premios al mejor expediente académico en hostelería, a la empresa más destacada de Andalucía, a la responsabilidad social corporativa y al mejor comunicador vinculado a la gastronomía.​​