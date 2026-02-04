El pueblo de Málaga que se convierte en una feria gastronómica: guisos, vino y chacina gratis

Málaga presume de costa, sol y playas, pero cuando llega el invierno son muchos los pueblos del interior los que sacan pecho con sus fiestas gastronómicas, en las que destaca su cocina tradicional y sus platos típicos.

Una de las más emblemáticas del mes de febrero es la Fiesta de la Matanza de Ardales, que este domingo vuelve a llenar el municipio de sabor y tradición. Es la XXIX edición de una cita declarada de Singularidad Turística Provincial que espera recibir a más de 10.000 visitantes.

El municipio se transformará durante toda la jornada en una auténtica feria gastronómica, con degustaciones gratuitas, música en directo y un amplio mercadillo de productos locales.

La gastronomía local cobra así un papel protagonista, con la caldereta de magro de cerdo y la chacina artesanal como grandes protagonistas. Para la ocasión, los voluntarios elaborarán más de 500 kilos de carne de cerdo, cocinados al fuego de leña, que se ofrecerán en una gran degustación popular.

A ello se suman 300 litros de vino blanco y dulce de la comarca y más de 100 kilos de chacinas, entre chorizo, salchichón y morcilla de Ardales.

La oferta gastronómica se completa con los puntos de degustación gestionados por asociaciones locales y con el refuerzo especial de bares y restaurantes del municipio. Además, el tradicional mercado permitirá adquirir productos como chacinas, aceite de oliva, quesos y las conocidas galletas de almendra, uno de los dulces más típicos de la repostería ardaleña.

La fiesta contará también con un amplio programa de animación, con pasacalles de charanga, batucada y pandas de verdiales, además de una zona de baile. La música en directo tomará el relevo a partir de las cuatro de la tarde con la actuación del mítico grupo Triana, pionero del rock andaluz, y de la banda La Mala Hora.

Durante la jornada se ofrecerán visitas guiadas por el casco urbano y a espacios como el Centro de la Prehistoria, el Castillo de la Peña de Ardales, que alberga el Museo de la Historia y las Tradiciones, y la Iglesia Mudéjar. Asimismo, los principales recursos turísticos del municipio —la Cueva de Ardales, la Iglesia de Bobastro y el Caminito del Rey— permanecerán abiertos en su horario habitual.

En las pistas del Polideportivo Municipal se instalará una muestra de artesanía local y gastronomía, mientras que la Plaza San Isidro acogerá la zona dedicada a las empresas agroalimentarias de la comarca, completando un fin de semana en el que Ardales se convierte en capital del sabor tradicional malagueño.

El vicepresidente de Territorio Sostenible de la Diputación, Cristóbal Ortega, junto al alcalde de Ardales, Juan Alberto Naranjo, han destacado que esta fiesta es un homenaje a las tradiciones rurales y a la elaboración artesanal de los productos derivados del cerdo, una costumbre profundamente arraigada en el municipio.