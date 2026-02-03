Button, la app que quiere cambiar la forma de elegir restaurante: "Recomendaciones de tus amigos, no de extraños"

Elegir restaurante se ha convertido en una tarea cada vez más compleja. Cientos de reseñas anónimas, recomendaciones patrocinadas y rankings pensados para ocasiones especiales hacen que, en muchas ocasiones, decidir dónde comer implique perder entre 30 y 45 minutos… y aun así fallar en la elección. En ese contexto nace Button, una nueva plataforma que busca revolucionar el descubrimiento gastronómico conectando a comensales y restaurantes de una forma distinta.

Button es una aplicación diseñada para que los usuarios descubran restaurantes y platos a través de las opiniones reales de su círculo cercano: familia, amigos y personas con gustos afines. Frente a plataformas como Google Reviews o Tripadvisor, el objetivo de Button es "eliminar el ruido y el sesgo comercial", apostando por recomendaciones auténticas.

Actualmente, la app opera con restaurantes de Málaga, Marbella, Sevilla, Madrid y Barcelona, con Valencia prevista para incorporarse en los próximos meses. "Buscábamos un proyecto que pudiera interesar a mucha gente", explican Francisco Sánchez, CEO y CTO de Button, y Carlos Cantú, CMO. "España es una referencia gastronómica mundial, y la restauración es una de las actividades favoritas de la gente. Detectamos dos grandes oportunidades: ayudar a los usuarios a decidir rápido dónde comer y permitir a los restaurantes maximizar el valor de cada visita ofreciendo un trato personalizado", añaden.

La experiencia para el usuario es sencilla: al entrar en la app, encuentra un feed social, similar al de Instagram, donde puede ver en tiempo real qué están probando sus contactos, qué platos recomiendan y cómo los valoran. De esta forma, la decisión es más rápida y, sobre todo, más acertada. "Recomendaciones de tus amigos, no de extraños", subrayan.

“El objetivo es el mismo que el de Tripadvisor: encontrar un buen sitio para comer. La diferencia es que con Button lo consigues antes y con más confianza”, explican.

Además de la búsqueda clásica por tipo de cocina o ubicación, Button quiere ir un paso más allá. En una segunda fase, la app permitirá buscar por platos concretos, algo que hoy "no ofrece ninguna gran plataforma": desde la mejor tortilla de patatas hasta las mejores croquetas o el mejor espeto de una ciudad.

El elemento diferencial de Button no es solo digital. La plataforma incorpora un dispositivo físico, el Botón, que se coloca en la recepción del restaurante. Al llegar, el cliente puede hacer check-in de forma opcional simplemente acercando su móvil, como un pago contactless.

Este gesto permite al restaurante conocer mejor a sus clientes desde la primera visita —siempre con consentimiento— y ofrecer un trato más personalizado. En el futuro, incluso usuarios con alto nivel de actividad o reputación en la app podrían recibir experiencias VIP aunque sea su primera vez en el local.

Para los restaurantes, Button supone una herramienta de acceso a datos agregados sobre hábitos, preferencias y frecuencia de visita que permiten mejorar el servicio, aumentar el ticket medio y fidelizar clientes. Para los usuarios, el uso de la app es totalmente gratuito. Los restaurantes, en cambio, podrán optar por planes con analítica avanzada mediante una suscripción.

Desde la compañía subrayan que la privacidad es clave: solo se comparte la información que el usuario decide y todo el sistema está diseñado para proteger sus datos.

En lugar de depender de grandes influencers, la app convierte a cada cliente en un 'microinfluencer' auténtico, cuyas recomendaciones llegan directamente a personas que confían en él. "Así se consiguen miles de recomendaciones orgánicas, mayor visibilidad y más reservas", detallan.

Button ha cerrado recientemente una ronda pre-seed y se encuentra finalizando su MVP. En esta primera etapa, el foco está en crecer la base de usuarios y alimentar el motor de inteligencia artificial antes de desplegar masivamente el botón físico en restaurantes.

Button parte de una idea sencilla: digitalizar algo que ya ocurre en la vida real. Hablar de comida con amigos, recomendar sitios y comentar platos favoritos.

Al darle un espacio propio y estructurado, la plataforma aspira a cambiar la forma en la que descubrir restaurantes y a hacer que cada salida a comer sea más rápida, más informada y más memorable.