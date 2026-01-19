Dani Carnero, estrella Michelin, toma las riendas del restaurante Balausta en el corazón de Málaga

Las claves nuevo Generado con IA El chef Dani Carnero, galardonado con una estrella Michelin, asume la dirección gastronómica del restaurante Balausta en el Palacio Solecio de Málaga. La nueva etapa busca ofrecer una propuesta culinaria más desenfadada y contemporánea, manteniendo el respeto por la tradición y el producto local andaluz. Carnero y el equipo de Balausta, liderado por Sergio Solano y Simón Assorin, están definiendo una nueva carta con platos para compartir y una experiencia gastronómica cálida y auténtica. El restaurante, situado en un enclave histórico del siglo XVIII, combina tradición y modernidad, proyectando la cocina malagueña en un ambiente elegante y acogedor.

El restaurante Balausta, ubicado en el histórico Palacio Solecio de Málaga, comienza una nueva etapa con la incorporación del chef Dani Carnero, referente de la alta cocina andaluza.

La unión entre Carnero y el equipo de Balausta, liderado por Sergio Solano y Simón Assorin, busca ofrecer una propuesta más desenfadada y contemporánea, manteniendo el respeto por el recetario local y el compromiso con la gastronomía malagueña.

Desde principios de noviembre de 2025, Dani Carnero se ha integrado al equipo de Balausta, conociendo en profundidad la identidad del restaurante para construir una propuesta común que refuerce su vínculo con el territorio.

La colaboración nace de una visión compartida: mantener la tradición andaluza, poner en valor el producto local y ofrecer una experiencia gastronómica cercana, honesta y emocional.

Junto a Sergio Solano, chef ejecutivo de Balausta, Carnero ha comenzado a definir la nueva carta, que estará disponible próximamente. Esta incluirá una amplia variedad de bocados y platos para compartir, buscando conectar tradición, territorio y contemporaneidad. En sala, la dirección de Simón Assorin seguirá garantizando una experiencia de hospitalidad medida, elegante y cálida, reflejo del espíritu andaluz del Palacio Solecio.

"Nos une el amor por Málaga, por su cocina y por la forma en que aquí se entiende la mesa: como un lugar de encuentro, emoción y verdad", explica Carnero.

Por su parte, Solano y Assorin destacan que trabajar junto a Carnero refuerza una manera de hacer basada en el respeto al recetario andaluz y al producto, así como en ofrecer una experiencia gastronómica cercana y auténtica.

Según explican, más que un cambio, la colaboración supone una continuidad natural de Balausta: un espacio donde cada plato cuenta una historia y donde la cocina evoluciona sin perder su esencia.

Ubicado en un enclave monumental del siglo XVIII, Balausta combina tradición y modernidad, proyectando la gastronomía malagueña al centro del mapa desde su patio abovedado y su recién inaugurada Terraza de Solecio, donde los visitantes pueden disfrutar de cócteles selectos para completar la experiencia.