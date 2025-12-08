El restaurante de carretera en Málaga conocido por su "mega fuente" de patatas fritas caseras: sirven más de 90 kilos al día

Las claves nuevo Generado con IA La Venta Los Patos, en la comarca de Antequera junto a la A-45, es famosa por su "mega fuente" de patatas fritas caseras. El restaurante pela, corta y fríe más de 90 kilos de patatas frescas al día, siguiendo un proceso tradicional. El plato estrella, la "mega fuente" de patatas por 12 euros, ha convertido al local en parada obligada para viajeros y familias. Además de las patatas, destacan en su menú carnes a la brasa, huevos fritos, migas y otros platos típicos andaluces.

A lo largo y ancho de Málaga se esconden auténticos tesoros gastronómicos: los restaurantes de carretera y las ventas. Lejos del bullicio de las grandes ciudades, estos locales combinan comida casera, raciones generosas y un ambiente familiar que recuerda a otros tiempos.

En pleno corazón de la comarca de Antequera, junto a la A-45, se encuentra la Venta Los Patos, un clásico de carretera que se ha convertido en parada obligatoria para camioneros, viajeros y familias que buscan comida casera.

Su fama ha traspasado fronteras gracias a un plato que ya es leyenda local: la “mega fuente” de patatas fritas caseras, que tiene un precio de 12 euros.

Cada día, en las cocinas de La Venta Los Patos se pelan, cortan y fríen más de 90 kilos de patata. La clave está en su proceso tradicional: patata fresca, corte irregular y frita en aceite.

Este famoso plato es una declaración de intenciones: comida abundante, honesta y sin prisas, como las ventas de toda la vida. Las redes sociales han amplificado su fama, y cada vez son más los viajeros que se desvían de la ruta solo para probarlas.

La Venta Los Patos lleva décadas atendiendo a quienes circulan entre Málaga y Córdoba. Su menú mantiene el espíritu de los mesones andaluces: carnes a la brasa, huevos fritos, chorizo, lomo, migas, callos y, por supuesto, esa fuente de patatas que suele ocupar el centro de todas las mesas.

La esencia del local nunca ha cambiado: “Aquí se viene a comer bien y a sentirse como en casa”. Esa autenticidad ha sido clave para mantenerse como una de las ventas más conocidas de la provincia.

Lo que empezó como un simple acompañamiento se ha convertido en un motivo de visita en sí mismo. Viajeros de toda Andalucía, moteros, grupos de amigos y familias hacen parada para enfrentarse a la “mega fuente” y compartir foto, cuchillo y tenedor.

En Málaga abundan los restaurantes de carretera, pero pocos han logrado convertir un plato tan cotidiano como las patatas fritas en su sello de identidad. También son muy conocidas otras recetas: su plato de los montes, migas, conejo al ajillo y costillas en adobo.