De 85 a 574 euros: esto es lo que cuesta comer en los restaurantes Michelin de Málaga

La provincia de Málaga se ha consolidado en los últimos años como un destino gastronómico de primer nivel.

Muestra de ello es que puede presumir de una creciente y consolidada oferta de restaurantes con estrellas Michelin que combina tradición, creatividad y técnicas de vanguardia.

En total son 10 las referencias con estrella. De todos ellos, Skina, en Marbella, y Bardal, en Ronda, son los únicos que disponen de dos distinciones, mantenidas en la última gala celebrada en la capital de la Costa del Sol. El resto ostenta una estrella.

Más allá del prestigio y la creatividad, los precios de los menús degustación reflejan la diversidad de opciones que ofrece la alta cocina malagueña.

Bien es cierto que hay experiencias destinadas a una selecta minoría. Es el caso de Skina, considerado desde hace años como el restaurante más caro de Andalucía. Y, por lo que parece, casi de España.

Refundado por el asturiano Marcos Granda y localizado en plena Milla de Oro marbellí, Skina hace honor a tan exclusivo emplazamiento en la Costa del Sol con precios desorbitados.

Con capacidad para apenas 12 comensales, su carta dispone de tres opciones. La más cara de todas es el Menú Grand Crú, por el que hay que pagar 574 euros. Bien es cierto que se incluye una selección de vinos de primer nivel.

El restaurante marbellí ofrece otras posibilidades algo más económicas, como Menú a la Carta, por 295 euros (con maridaje se eleva a 349 euros) y Menú Temporalidad, por 349 euros (con maridaje 499 euros).

Con mucha diferencia Skina es el templo gastronómico más caro de todo el universo Michelin de Málaga.

De hecho, comer en el otro dos estrellas Michelin, Bardal, de Benito Gómez, es posible desde 195 euros, sin maridaje. Ese es el precio del Menú Bardal, mientras que la versión ampliada, Gran Menú Bardal, alcanza los 230 euros (250 con maridaje).

Restaurantes de una estrella: alta cocina más accesible

Los restaurantes con una estrella ofrecen menús degustación de gran calidad, pero con precios más contenidos, que permiten acceder a la alta cocina sin los niveles de inversión de los dos estrellas:

De todos los malagueños, el más caro es el de Nintai. Su Menú ENSō alcanza los 249 euros. Lejos de los 130 euros del Menú Degustación de Kaleja. En este templo de la capital malagueña, con Dani Carnero a los mandos, se puede también seleccionar el Menú Cosmopolita, por entre 85 y 95 euros.

El último restaurante en incorporarse al selecto club de estrellas Michelin es Palodú. A la espera de conocer la actualización de precios tras recibir el reconocimiento, este negocio dispone de Menú Palodú por 130 euros y Menú Alcazul por 110 € (maridajes 65–75 euros).

Sin salir de Málaga capital, encontramos Blossom. En su nueva instalación, en el Museo de Málaga, Emi Schobert ofrece dos menús. Por un lado, el Esencia, por 140 euros (maridaje 85 euros); por otro, el Confluencia, por 220 euros (maridaje 110 euros).

Es llamativa la evolución de este restaurante. El año pasado, justo después de recibir la estrella, Blossom ofrecía un gran menú por 125 euros con once platos, dos postres y petit fours. Una propuesta a la que sumaba otra más reducida, únicamente disponible para el almuerzo, denominada 'menú Blossom', por 100 euros.

Uno de los más veteranos de la lista es José Carlos García que mantiene su particular universo creativo y culinario en Muelle Uno. Ofrece Menú Degustación por 159,50 euros (maridaje 105 euros) y un Menú Completo por 235,5 euros (maridaje 138 euros).

En Marbella, Messina dispone de menús de entre 140 y 180 euros (maridaje opcional 70–85 euros) y Back el Menú Universo Andaluz por 168 euros (maridaje 90 €). El último nombre es el de Sollo, en Fuengirola, donde es posible degustar su Menú Caminho 2025 por 180 euros.