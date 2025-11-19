Las diez gildas más irresistibles de España se baten en Málaga: dónde probar el aperitivo de moda más sabroso

La gilda clásica siempre por encima de la moda de las gildas de autor

Están muy de moda. Hay quien incluso pide que por su cumpleaños le hagan una tarta con ellas. Las gildas han vuelto para quedarse y cada uno las disfruta de una forma distinta. Por ello, los amantes de este aperitivo tan viral como sabroso en Málaga están de enhorabuena, ya que la ciudad va a homenajear a uno de los iconos del tapeo español.

La Tasca del Langui y La Despensa de Iñaki han organizado un concurso gastronómico que permitirá a los fans de las gildas a disfrutar de diez versiones distintas, cada una inspirada en una comunidad autónoma. La ruta estará disponible hasta el 12 de diciembre.

Las propuestas combinan el espíritu clásico de la Gilda, con la aceituna, piparra y anchoa, pero también reinterpretaciones creativas que viajan desde Galicia hasta Madrid, pasando por Andalucía, Navarra, Cantabria o el País Vasco. Así, los asistentes podrán probar desde las combinaciones más puristas hasta otras más rompedoras con ingredientes como cachopo, oreja a la plancha, papas bravas, queso payoyo, jamón ibérico o incluso pulpo gallego.

Las diez gildas que se pueden degustar

Gilda Vasca: Aceituna, piparra y anchoa.

Gilda Cántabra: Boquerón, anchoa, aceituna y piparra.

Gilda Madrileña: Papa brava, oreja, aceituna y piparra.

Gilda Gallega: Pulpo, pepinillo, tomate cherry y aceituna negra.

Gilda Castellanoleonesa: Queso de Zamora, cecina, piparra y aceituna.

Gilda Valenciana: Gamba de Valencia, pimiento rojo, piparra y aceituna.

Gilda Extremeña: Aceituna rellena de Torta del Casar, anchoa, jamón ibérico y piparra.

Gilda Andaluza: Queso payoyo, atún marinado, tomate cherry, aceituna y piparra.

Gilda Navarra: Puntas de espárrago, anchoa y pimiento del piquillo.

Gilda Asturiana: Gordal rellena de cabrales, cachopo, piparras y pimiento.

Los asistentes podrán degustarlas todas y votar por su favorita tras probarlas. Aunque en la promoción del evento no hablan de precios, en la carta habitual, esta tiene un precio por debajo de los tres euros (2,90). Y si te preguntas dónde puedes probar estas once creaciones, las puedes encontrar en La Tasca del Langui, en la calle Tomás Echeverría de Huelin y en la Despensa de Iñaki, en el número 46 de Héroe de Sostoa. ¡Estás tardando en probarlas!