Dani García (49 años) te da el mejor consejo para hacer tu menú esta Navidad: "Un pollo relleno es barato y nunca falla"

En tiempos de inflación y de recetas repetidas hasta la saciedad, la pregunta se repite en miles de cocinas: ¿cómo diseñar un menú festivo que cumpla con la sagrada tríada de las tres ‘B’ (bueno, bonito y barato), sin caer en la rutina ni dejar la cartera temblando? Para despejar dudas, consultamos a alguien que conoce bien los secretos del éxito culinario: el chef malagueño Dani García.

La primera clave, asegura, está en desmontar mitos. “Igual que hay langostinos de Sanlúcar frescos, también los hay congelados. Y una pieza de carne básica, si está bien asada, puede ser un triunfo”, resume. Es decir: más imaginación y menos prejuicios.

García lo tiene claro: en la mesa de estas fiestas no debería faltar una sopa o crema para abrir boca y una pieza de carne asada como plato principal. Y no hace falta complicarse. Un salpicón puede funcionar perfectamente como entrante, pero el protagonista, insiste, puede ser algo tan sencillo como un pollo relleno o un ave tradicional.

“Una carne asada es siempre un éxito”, sentencia. “Las hay que no son especialmente caras. Un pollo relleno, una pularda o un capón son aves sencillas de hacer y baratas. Un pollo bien asado está buenísimo, igual que uno relleno. No hace falta mucho más para que el comensal disfrute”.

La crema de castañas, la apuesta sorpresa

Para abrir el menú, García sugiere una propuesta original y económica: crema de castañas. Un plato cálido, festivo y diferente que no requiere grandes inversiones.

Hay dos caminos posibles: recurrir a castañas ya peladas y congeladas —“las asas, les quitas el agua y listo”— o tostarlas en casa siguiendo el truco que él mismo comparte en sus redes. Después, añade: “Haces un fondo de cebolla, incorporas las castañas, agregas un caldo de ave, trituras, un poquito de nata si quieres, una nuez de mantequilla… y ya tienes tu cremita”.

Quienes busquen un punto más elaborado pueden añadir a esa crema un revuelto de setas. “El boletus es más caro, pero un champiñón funciona genial. Son dos ingredientes relativamente baratos que quedan estupendamente juntos”, recomienda el chef.

El final dulce: clásico y sin complicaciones

Para cerrar el menú, García no duda: tronco de Navidad. Es su postre favorito y no se avergüenza de decir que muchas veces lo compra hecho. “¿Por qué no?”, reconoce con naturalidad. Este dulce, típico de Francia y muy extendido en los países del centro de Europa, es también uno de los hits de las mesas españolas. Los más valientes pueden atreverse con alguna de las múltiples recetas que circulan por Internet, incluida la de nuestros compañeros de El Cocinillas. Los más prácticos siempre tendrán la opción del supermercado.