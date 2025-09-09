Dos restaurantes de Málaga aspiran a ser la mejor apertura del año en The Fork Awards: recomendados por chefs

41 restaurantes, distribuidos en 14 Comunidades Autónomas, aspiran a ser la mejor apertura del año 2024 en España en la nueva edición de TheFork Awards con Mastercard. Entre estas recomendaciones se encuentran dos establecimientos de la provincia de Málaga: Tragatá y Aviva.

La selección ha sido realizada por un jurado integrado por 58 chefs españoles reconocidos con Estrellas Michelin, como Paco Morales (Noor), los hermanos Torres (Cocina Hermanos Torres), Martín Berasategui (Martín Berasategui), Dabiz Muñoz (Diverxo), Elena Arzak (Arzak), Jesús Sánchez (El Cenador de Amós) y Mario Sandoval (Coque), entre otros.

En el caso de Málaga, hay dos recomendaciones que se han colado entre los elegidos. Uno de ellos es Tragatá, en la capital.

En julio de 2024, Benito Gómez abrió las puertas de su segundo local en la provincia, esta vez en pleno corazón del centro de Málaga. Una oportunidad excelente para seguir ofreciendo su cocina más desenfadada y cercana, sin necesidad de desplazarse hasta Ronda.

La propuesta gastronómica mantiene el "espíritu inconformista de Benito Gómez y su búsqueda constante de la perfección, con una carta concebida para tapear y compartir, que reinterpreta con maestría la cocina tradicional, española y andaluza", apuntan en la web de The Fork.

"Es un lugar al que acudir para compartir y disfrutar de un ambiente distendido, relajado y familiar, con el objetivo de ofrecer una cocina de toda la vida a través de una propuesta singular y un servicio de alta calidad", añaden.

Tragatá Málaga.

En este camino, Gómez cuenta con Daniel Moreno al frente de los fogones; Marco Trujillo como director del grupo; y la coordinación general de Merche Piña, pareja de Benito y alma principal del proyecto, con una extensa trayectoria en Tragatá Ronda.

Tragatá ha sido recomendado por los chefs Paolo Casagrande y Álvaro Salazar. A día de hoy, la carta reúne platos que ya son clásicos imprescindibles, como las croquetas de jamón y la ensaladilla junto a nuevas referencias y sugerencias fuera de carta que se actualizan a diario en función del mercado.

Asador de autor

El restaurante Aviva, en Benalmádena, es el otro establecimiento de Málaga elegido en esta selección y recomendado por el chef José Carlos García.

Este asador de autor presenta una propuesta culinaria centrada en las brasas, donde Juanjo Carmona usa leña de encina como hilo conductor del producto, y combina carnes, pescados, mariscos y hortalizas, según se detalla en The Fork. "Su visión se basa en trabajar por y para el cliente, ofreciendo siempre los mejores productos locales y de la huerta, con una cocina honesta y auténtica", añaden.

Los finalistas serán desvelados el próximo 3 de noviembre, en una gala con 300 invitados que tendrá lugar en el Teatro Caixabank Príncipe Pío, en Madrid. Hasta el próximo 19 de octubre, los usuarios podrán votar a sus aperturas favoritas en la página web oficial de la plataforma.