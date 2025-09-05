Dónde comer en Málaga según Alejandro Rivera, chef ejecutivo de Grupo Bulldozer

Nuevo recorrido por la gastronomía de la provincia y los restaurantes con buena comida y bebida. En esta ocasión lo hacemos de la mano de Alejandro Rivera, chef ejecutivo de Grupo Bulldozer.

Su trabajo en la compañía le ha llevado a cocinar en ciudades como Dubái, París, Bakú, Moscú, Londres y Marbella.

Recientemente, Grupo Bulldozer ha estrenado Eva, un 'beach club' y restaurante en Estepona con más de 5.000 metros cuadrados frente al mar en el que la inspiración griega está muy presente.

Aunque es colombiano de nacimiento, Rivera se declara un "auténtico enamorado de Málaga", su gente, su estilo de vida y, sobre todo, "el sabor único de la cocina mediterránea".

Rivera ofrece en sus recomendaciones una ruta gastronómica por restaurantes de Marbella, Casares y Estepona con una gran variedad de estilos.

Desayunar en La Casita

El chef de Grupo Bulldozer elige La Casita en Marbella para arrancar el día. "Su mollete de pringá es brutal, de esos desayunos que te arreglan la mañana desde el primer bocado", asegura.

Tomar el aperitivo en Bar Guerra

Rivera recomienda para el aperitivo una parada en Bar Guerra, con "unas gildas bien hechas, una caña fresca y listo, no necesito más para disfrutar".

Comer en Restaurante Sarmiento

El chef vive "entre pescados y mariscos", por lo que en su tiempo libre apuesta por otros estilos. "Cuando quiero carne de verdad, el plan perfecto es el Restaurante Sarmiento, camino a Casares. Nunca falla", asegura.

Merendar en Churrería Ramón

En Marbella, la merienda de Rivera siempre pasa por la Churrería Ramón, en plena Plaza de los Naranjos. "No hay tarde que no mejore con unos buenos churros con chocolate", detalla.

Cenar en Eva Estepona

A la hora de cenar, el chef barre para casa. "Para cerrar el día, nada como Eva, en Estepona. Sus atardeceres son mágicos, su cocina greco-mediterránea es una auténtica delicia y el ambiente festivo hace que cada cena allí se convierta en una experiencia que no quieres que termine", subraya.