El bonito pueblo costero de Almería donde se come muy bien: "Tranquilo, encantador y con un aire auténtico"

Cada provincia de Andalucía tiene rincones únicos para descubrir. En Almería, la joya de la corona es el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, con calas solitarias, acantilados escarpados y aguas cristalinas, sumado a una oferta gastronómica donde el pescado y el marisco es protagonista.

El pequeño pueblo de Agua Amarga es una de las paradas de la Guía Michelin. Esta pintoresca localidad costera enamora por su ambiente sereno y su belleza natural, ideal para quienes buscan desconectar.

Además, en los alrededores hay calas más pequeñas y apartadas, como la Cala de Enmedio y la Cala del Plomo, que son perfectas para quienes buscan privacidad y naturaleza virgen.

La gastronomía local se basa en productos frescos del mar y de la huerta. En los restaurantes de Agua Amarga se pueden degustar platos tradicionales como el pescado a la parrilla, el pulpo, las migas, y diversos guisos y arroces con influencias árabes y mediterráneas.

Asador La Chumbera es el restaurante elegido por los críticos, un lugar especial en la escena culinaria combinando tradición y creatividad. Lo mejor de esta casa es su emplazamiento, ya que se encuentra saliendo de Agua Amarga por la carretera de Carboneras, aislado, en una construcción encalada con indudable tipismo, según la Guía Michelin.

Este restaurante se halla cerca del antiguo Cargadero de Mineral de Agua Amarga, en funcionamiento hasta 1942. El restaurante ofrece dos salas de ambiente rústico-actual, ambas dominadas por los tonos blancos, así como una agradable terraza adornada con cactus y chumberas.

El restaurante se especializa en carnes a la brasa. En todas sus creaciones utilizan productos de proximidad, pescados de la zona o verduras de la tierra. Completan la experiencia sus postres caseros y la selección de vinos del chef.

Su cocina es tradicional, con guiños locales e influencias tanto árabes como orientales. Los críticos de Michelin recomiendan probar los pescados del día o su "sabroso" entrecot.