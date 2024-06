Dónde comer en Málaga, según la arquitecta Susana García Bujalance

La arquitecta y articulista de EL ESPAÑOL de Málaga Susana García Bujalance se suma a nuestra querida sección Dónde comer en Málaga, en la que cada semana diversos profesionales de distintos sectores recomiendan sitios donde les gusta ir a desayunar, almorzar, cenar, etcétera.

Tanto si es malagueño como si viene de otra ciudad, siempre es bueno conocer sitios en los que la gastronomía es cuidada y en esta sección encuentra, sin duda, lugares de calidad.

Estas son las sugerencias que hace Susana García Bujalance y no sería raro encontrarla cualquier día en uno de estos establecimientos.

Desayunar en el Café Madrid

"Es el único que mantiene a su personal a lo largo del tiempo, promoviendo el compromiso de la empresa con sus empleados. Me encantan sus churros y encontrarme siempre con los mismos camareros", afirma García Bujalance.

Tomar un aperitivo en Buen Vino

Está situado en Echevarría del Palo y, según explica, la arquitecta, ha elegido este lugar porque "me gustan los sitios de barrio que lleva la gente normal con ganas de hacer cosas especiales".

Almorzar en El Acebuchal (Frigiliana)

García Bujalance señala que en este restaurante de Frigiliana tienen una "gastronomía local depurada y el entorno es maravilloso". Eso sí, la arquitecta no tiene pelos en la lengua y afirma que "las uvas pasas que usan para sus ensaladas no son las de la Axarquía, reconocidas como sistema importante del patrimonio agrícola mundial (SIPAM) en 2018. Ya les he dicho que no pueden seguir sirviendo uvas pasas enanas secadas con maquinas mientras tenemos las enormes, carnosas y maravillosas uvas pasas de Alejandría de Málaga, secadas bajo el sol mediante métodos ancestrales que vinculan a la población con su cultura y su territorio". Seguro que lo tienen más que apuntado.

Cenar en Los patios de Beatas

"Es un lugar fantástico que apostó por esa calle cuando aún el centro no era lo que es hoy, y que tiene una maravillosa selección de vinos de Málaga...y de todas partes. El personal sabe de vinos y es estupendo asesorarse por ellos. La cocina marida muy bien", destaca García Bujalance de este bonito restaurante ubicado en pleno centro de Málaga capital.