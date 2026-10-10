Venden una casa rural de 230 metros cuadrados en una parcela de 1 hectárea con vistas panorámicas y piscina

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LO ESENCIAL Las claves Se vende una finca en Periana (Axarquía) con dos viviendas independientes que suman 230 metros cuadrados construidos en una sola planta. La propiedad cuenta con una parcela de una hectárea, orientación sur, piscina, jardín, parking, trastero y vistas panorámicas a la montaña. Se ubica a cinco minutos en coche del centro de Periana, a 30 minutos de la costa en Torre del Mar y a 55 minutos de Málaga capital. Comercializada por Kensington Málaga International, la vivienda se encuentra reformada y tiene un precio de venta de 450.000 euros.

Entre las propuestas para quienes buscan espacio, independencia y vida de montaña sin alejarse demasiado de la costa, una de las que se anuncian ahora en Idealista está en Periana, en plena Axarquía.

Se trata de una propiedad con dos viviendas independientes, piscina y una parcela de una hectárea, situada en una posición elevada.

Según Kensington Málaga International, la agencia que la comercializa, la finca destaca por su privacidad, su orientación sur y su conexión con el paisaje.

Desde su emplazamiento, señala el anuncio, se disfruta de amplias vistas panorámicas abiertas, que son uno de sus principales reclamos junto con el entorno de montaña, y la describe como una propiedad "rodeada de naturaleza".

El conjunto suma 230 metros cuadrados construidos (192 útiles) en una sola planta y se encuentra en buen estado, con reforma reciente. La casa principal tiene salón, cocina independiente, baño completo y dos dormitorios.

Junto a ella hay una segunda vivienda con salón, cocina, baño y un dormitorio, que la agencia plantea como espacio para invitados, familia o para quienes quieran contar con un alojamiento adicional.

El exterior, de una hectárea, ofrece, según el anuncio, privacidad y múltiples posibilidades de uso. La piscina, junto a las zonas de terraza y jardín, es uno de los grandes protagonistas, siempre con vistas abiertas. La propiedad incluye además parking y trastero. El anuncio precisa que no dispone de calefacción.

En cuanto a su situación, la casa se encuentra a unos cinco minutos en coche de Periana y a quince de La Viñuela. La costa y Torre del Mar están a media hora, y Málaga capital y su aeropuerto, a unos 55 minutos. La agencia añade que el camino de Zafarraya queda cerca.

La propiedad se vende por 450.000 euros, lo que equivale a unos 1.957 euros por metro cuadrado construido.