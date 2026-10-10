Actuación de Blanca Paloma en el desfile. Museo del Automóvil y la Moda de Málaga.

Ruiz de la Prada, Schlesser y Urquízar reinan junto a Blanca Paloma en el aniversario del Museo del Automóvil de Málaga

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LO ESENCIAL Las claves El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga celebró su 16 aniversario con el desfile 'The Art of Color', reuniendo a once diseñadores de moda española. Firmas y creadores destacados como Ágatha Ruiz de la Prada, Ángel Schlesser y el malagueño Rafael Urquízar presentaron sus propuestas entre vehículos históricos. La cantante Blanca Paloma actuó durante el evento, interpretando temas a bordo de un Cadillac Pink y recorriendo las galerías del museo. El acto contó con la presencia de la familia Magalhães, propietarios de la colección, junto a representantes de la Junta de Andalucía, la Diputación y el Ayuntamiento.

El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga (MAM) ha celebrado su 16 aniversario con una apuesta por el color y un desfile que ha reunido a once diseñadores y firmas de moda española entre automóviles históricos y piezas de alta costura.

Bajo el concepto The Art of Color, el acto, celebrado este viernes, ha contado con nombres como Ágatha Ruiz de la Prada, Ángel Schlesser y el malagueño Rafael Urquízar, además de la actuación de la cantante Blanca Paloma.

La celebración ha convertido las galerías del museo, ubicado en la antigua Fábrica de Tabacos de Málaga, en una pasarela que ha conectado moda, automovilismo y música. La propuesta ha recorrido los espacios dedicados a la Belle Époque y al Art Déco de los años treinta, con el color como hilo conductor de las creaciones y de la puesta en escena.

Junto a Ruiz de la Prada y Schlesser, el desfile ha reunido a Félix Ramiro, Maison Mesa, Casa Calafat, Rafael Urquízar, Pilar Dalbat, Jesús Segado, Julieta Brand, Susana Hidalgo y Javier de la Fuente. La convocatoria ha combinado figuras consolidadas de la moda nacional con diseñadores vinculados a la creación contemporánea y al panorama andaluz.

Actuación de las alumnas del Conservatorio Superior de Danza Ángel Pericet. Museo del Automóvil y la Moda de Málaga.

Blanca Paloma, entre los coches de la colección

Uno de los momentos destacados de la noche ha llegado con la participación de Blanca Paloma, representante de España en Eurovisión en 2023. La artista ha interpretado Lo fugaz a bordo del Cadillac Pink de la colección del museo, en una entrada que ha llevado la música hasta la plaza de Tabacalera.

La cantante también ha interpretado Trenza mía durante el recorrido por las galerías, en una intervención que ha acompañado la bienvenida a los asistentes. La celebración ha concluido con una actuación de alumnas del Conservatorio Superior de Danza Ángel Pericet.

Las codirectoras del museo, Elvira Carrera y Mar González, han explicado que la elección del color permite profundizar en uno de los elementos compartidos por ambas colecciones: la capacidad del diseño para reflejar los cambios estéticos y culturales de cada época.

Ágatha Ruiz de la Prada. Museo del Automóvil y la Moda de Málaga.

El acto ha contado con la presencia de la familia Magalhães, propietaria de la colección del museo, así como de representantes de las administraciones públicas. Entre ellos, la delegada territorial de la Junta de Andalucía en Málaga Carmen Sánchez; la diputada provincial Esperanza González y el concejal de Turismo y Promoción de la Ciudad de Málaga Jacobo Florido.

El Museo del Automóvil y la Moda abrió sus puertas en septiembre de 2010 en la antigua Fábrica de Tabacos de Málaga. Desde entonces, ha desarrollado una propuesta cultural que combina automóviles históricos, alta costura, exposiciones temporales y actividades relacionadas con el diseño y el patrimonio.

El aniversario ha vuelto a reunir esos dos ámbitos en una celebración que ha situado la moda española y el color en el centro de la programación.

La organización ha contado con la colaboración de Alabardero Catering & Experiences, Vídeo Promoción, Escuela Antonio Eloy, Chill Out Decoración, el Conservatorio Superior de Danza Ángel Pericet, Agencia Nueva Moda y Heladería Arkyn.