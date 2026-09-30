Confirmado por ley: un vecino moroso no puede votar en la junta de propietarios de su comunidad

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LO ESENCIAL Las claves Un propietario moroso no puede votar en la junta de vecinos, aunque sí puede asistir, debatir y defenderse. Para que la prohibición de voto sea válida, la convocatoria debe listar a los deudores y avisarles de la pérdida de voto si no saldan la deuda antes de la reunión. Si el moroso paga o consigna judicialmente la deuda antes de la junta, recupera su derecho a voto en la misma reunión. La Ley de Propiedad Horizontal permite a la comunidad reclamar judicialmente las deudas e incluso solicitar el embargo preventivo de bienes del moroso.

Cuando llega la convocatoria de la junta de vecinos, junto al orden del día figura el listado de quienes tienen recibos sin pagar. Ese detalle no es un simple recordatorio de deuda, porque quien está en esa lista se juega su capacidad de decidir en la comunidad.

La Ley de Propiedad Horizontal permite al propietario con deudas presentarse a la reunión, seguir los debates, hacer preguntas y dar su parecer. Lo que no puede hacer es votar. La idea es que pueda defenderse y ser oído, pero que su situación no pese a la hora de aprobar o rechazar acuerdos.

Para que esa pérdida del voto sea válida, la comunidad tiene que cumplir con ciertos requisitos formales. La convocatoria debe incluir el nombre de los propietarios que no están al día, con el aviso claro de que no podrán votar si la deuda sigue pendiente el día de la junta.

Después, en el acta, hay que anotar quiénes quedaron sin voto y aclarar que sus coeficientes no se han contado para calcular las mayorías necesarias. Si falta alguno de estos pasos, los acuerdos pueden quedar expuestos a una impugnación.

Ser considerado moroso, en la práctica, exige algo más que un descuido de unos días. Se trata de cuotas u otras cantidades ya vencidas y sin abonar, y la comunidad debe haber reflejado esa situación en la convocatoria como marca la ley.

La buena noticia para el deudor es que el castigo no es definitivo, ya que si paga, o consigna judicialmente lo reclamado, antes de que empiece la reunión, recupera su voto en esa misma junta.

Perder el voto no es la única consecuencia. El artículo 21 de la ley da a la comunidad una vía judicial rápida para reclamar lo debido, y eso abarca cuotas ordinarias, derramas extraordinarias y aportaciones al fondo de reserva, además de intereses y costas. Cuando la situación es especialmente grave, cabe incluso pedir el embargo preventivo de bienes del deudor para asegurar el cobro.

Con los años, administradores de fincas y tribunales han ido afianzando un principio sencillo: el voto en la junta va de la mano del cumplimiento de las obligaciones económicas. Quien deja de pagar renuncia, mientras dure la deuda, a influir en las decisiones de todos.

La Ley de Propiedad Horizontal es la base legal de la convivencia en edificios y conjuntos con partes de uso exclusivo, como pisos, locales o plazas de garaje, y partes compartidas, como portales, escaleras, fachadas o jardines. Su objetivo es poner orden entre quienes comparten inmueble, marcando qué le corresponde a cada uno.

Define cómo nace una comunidad, cómo se reparten los gastos, quién ejerce los cargos (presidente, secretario, administrador) y qué mayorías hacen falta para aprobar obras, contratar servicios o fijar normas internas.