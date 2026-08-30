La maternidad a partir de los 40 años, la única que crece en la última década en Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA La maternidad a partir de los 40 años es la única franja de edad que ha crecido en la última década en Málaga. En el primer semestre de 2024, hubo 528 nacimientos de madres entre 40 y 44 años, 43 de 45 a 49, y 3 de más de 50. La edad media para ser madre en España es de 32,6 años, y la tasa de natalidad sigue cayendo, con 1,1 hijos por mujer en 2024. Factores como la dificultad para conciliar vida laboral y familiar, el aumento de divorcios y el auge de la reproducción asistida influyen en el retraso de la maternidad.

Hay dos hechos que ya se están estudiando en sociología. El primero es que la natalidad está cayendo en picado en países como España. El segundo es que la edad para ser madre cada vez se retrasa más.

Los últimos datos anuales publicados por el INE, correspondientes al año 2024, así lo demuestran. El número medio de hijos por mujer en España era de 1,1 en 2024 frente a los 1,32 de 2014.

Este registro es inferior en las madres españolas (1,07) respecto a las extranjeras (1,27).

Respecto a la edad media para ser madres, en España está en 32,6 años. En el caso de las españolas es de 33,2 y en el de las extranjeras de 30,5.

Si nos ceñimos a Málaga vemos el mismo fenómeno. El número de nacimientos está de capa caída. En el primer semestre de este año ha habido 5.704 alumbramientos, una de las cifras más bajas de la historia.

Málaga ha sido entre enero y junio de este año la séptima provincia española con más nacimientos, por detrás de Madrid (25.751), Barcelona (19.682), Valencia (9.105), Sevilla (6.871), Alicante (6.466) y Murcia (6.201).

En líneas generales, en España nacieron en el primer semestre de este año 156.887 bebés, apenas un 1% más que en el mismo periodo del año anterior.

Menos nacimientos y madres más mayores. En Málaga podemos observar que la única franja de edad en la que crece la maternidad en la última década es a partir de los 40 años.

Según los datos oficiales del INE, la mayoría de las madres en el primer semestre de este año tenían entre 30 y 34 años, como refleja la edad media de la estadística nacional.

Lejos quedaron aquellas décadas en las que las madres eran veinteañeras, aunque sigue habiendo. Unos 1.500 bebés nacieron entre enero y junio en Málaga de madres entre 20 y 29 años.

Hubo incluso 105 madres de 15 a 19 años y una menor de 15 años.

Pero vamos a centrarnos en la maternidad a partir de los 40 años. En el primer semestre de este año hubo 528 nacimientos de mujeres de 40 a 44 años en la provincia malagueña; 43 de mujeres de 45 a 49 años; y 3 de mujeres con más de 50 años.

Hace una década, entre enero y junio de 2016, los números eran inferiores. Fueron 480 de madres entre 40 y 44; 39 de 45 a 49; y una de más de 50 años.

Partimos de la base de que la mayoría de mujeres son madres entre los 30 y los 39 años, pero es un hecho que ya no es inconcebible ser madre a más edad.

La sociedad está cambiando. La conciliación de la vida laboral y familiar, especialmente para la mujer, sigue siendo complicada y eso retrasa, o directamente anula, muchas intenciones de maternidad.

A eso hay que añadirle que las parejas no tienen la estabilidad de antaño. Crece el número de divorcios y, si no ha habido hijos en esa relación, todo se retrasa.

De hecho, uno de los segmentos que más ha prosperado en los últimos años es el de la reproducción asistida. Las clínicas de fertilidad surgen como setas y, pese a que es un tratamiento complicado y costoso, cada vez más mujeres se animan a dar el paso incluso a edades más altas.