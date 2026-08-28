Guía de planes para el fin de semana en Málaga: fiestas en los pueblos, mercadillos y música

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga ofrece este fin de semana mercadillos, exposiciones y actividades familiares, como el mercado en Muelle Uno y la exposición LEGO Gaming en el OXO Museo del Videojuego. En la provincia destacan eventos como el Festival 3 Culturas en Frigiliana, la Gala Folclórica Internacional de Ronda y la tradicional Feria de Comares. Estepona y Marbella cuentan con mercadillos de verano y veladas especiales, mientras Vélez-Málaga y Istán celebran noches culturales y festivas iluminadas por velas. Las actividades incluyen música en directo, talleres infantiles, gastronomía, exposiciones artísticas y fiestas temáticas para todos los públicos.

Comienza un nuevo fin de semana en Málaga con todo tipo de eventos: ferias gastronómicas, mercadillos y actividades para niños. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 28, 29 y 30 de agosto.

-Mercado en Muelle Uno. El puerto de Málaga acoge este mercado con puestos de artesanía, moda, decoración y gastronomía local, en un paseo al aire libre junto al mar ideal para disfrutar en familia. Con horario habitual de 10:00 a 22:00 horas.

-LEGO Gaming: The Exhibition en el OXO Museo del Videojuego de Málaga. Llega a la ciudad esta exposición tras su éxito en Madrid, como parte del acuerdo de colaboración entre el Grupo LEGO y OXO Museo del Videojuego para poner en valor la historia y la dimensión cultural del videojuego.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-Mariano Fortuny en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la exposición temporal de Mariano Fortuny, una selección de más de una treintena de obras, entre dibujos y grabados, pertenecientes a la colección del Musée Goya de Castres.

Planes en la provincia

-Festival 3 Culturas en Frigiliana. Del 27 al 30 de agosto, el casco histórico se llenará de música, gastronomía y actividades inspiradas en el legado de las culturas cristiana, judía y árabe, con mercado artesano, pasacalles, talleres, propuestas infantiles, conferencias, cine y la tradicional Ruta de la Tapa.

-The Champions Burger en Las Lagunas de Mijas. Del 20 de agosto al 6 de septiembre, el recinto ferial de Las Lagunas acoge The Champions Burger, un certamen gastronómico que reunirá este año a 17 participantes.

-Mercadillo de verano en el paseo marítimo de Estepona. Hasta el 6 de septiembre, el paseo marítimo de Estepona acoge su tradicional mercadillo de verano, con una treintena de puestos de artesanía, gastronomía y atracciones.

-Velada de la Plaza de Toros en Marbella. Del 28 al 30 de agosto, la Plaza de Toros acogerá una programación para todos los públicos que combinará actuaciones musicales, carnaval, baile, propuestas para mayores y una fiesta infantil del agua.

-Gala Folclórica Internacional de Ronda. Del 28 al 30 de agosto, Ronda celebra la LII Gala Folclórica Internacional, conocida popularmente como Las Galas Folclóricas, una cita tradicional que se celebra cada año como antesala de la Feria y Fiestas de Pedro Romero. Las actuaciones tendrán lugar en el Auditorio Blas Infante.

-Noche en Vela de Vélez-Málaga. El sábado 29 de agosto, el Centro Histórico de Vélez-Málaga se transformará en un gran escenario cultural con la celebración de la Noche en Vela 2026. La programación comenzará a las 20:00 horas en la plaza de las Carmelitas con la actuación de la Orquesta Sinfónica de Málaga y continuará con espectáculos de danza, circo, fuego, luz, teatro, música y pasacalles por distintos rincones del casco histórico.

-La Velá de Istán. Los días 28 y 29 de agosto, el municipio apagará su iluminación para quedar iluminado por miles de velas, mientras diferentes actuaciones se suceden por sus calles y rincones más emblemáticos. Además, habrá un servicio de autobús desde Marbella, con salida a las 20:00 horas y regreso a las 03:00 horas ambos días.

-Electrolunch en Estepona. Este sábado, el entorno del Mirador del Carmen acogerá una nueva edición de Electrolunch, una cita gratuita que combinará música, arte y actividades para toda la familia. El evento se celebrará de 17:00 a 01:00 horas y contará con talleres infantiles, foodtrucks, mercadillo y sesiones de DJs.

-‘White Party’ en San Pedro Alcántara. El 28 de agosto, el Paseo Marítimo, junto a la playa de La Salida, acogerá una nueva fiesta temática de ‘Verano Joven’. La cita se celebrará de 22:00 a 03:00 horas, con cinco horas de música y entretenimiento y acceso gratuito.

-Fiesta de la Gramola en Canillas de Albaida. El 29 de agosto, la plaza Nuestra Señora del Rosario acogerá la IX edición de la Fiesta de la Gramola, una cita que rendirá homenaje a la música de las décadas de los 60, 70 y 80. La celebración comenzará a las 22:30 horas y ofrecerá una noche dedicada a los grandes temas de estas tres décadas.

-Feria de Comares. Del 27 al 30 de agosto, Comares celebra su feria con cuatro jornadas festivas en las que los verdiales, un encuentro de coros, las tradicionales carreras de cintas y los actos en honor a San Hilario de Poitiers, patrón del municipio, serán algunos de los principales atractivos.

-Rastro de Torremolinos. Cuenta con artículos únicos de segunda mano: decoración, música, libros, juguetes… Se celebra todos los domingos, de 9:00 a 14:00 horas en el Recinto Ferial de la localidad.

-Rastro de Fuengirola. Todos los sábados en el recinto ferial de la ciudad, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente.