Málaga se sube al fenómeno global del K-Pop con un gran festival internacional para 10.000 asistentes

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Las claves Generado con IA Málaga acogerá el 19 de septiembre la primera edición del K-Beat Fest, un festival internacional de K-Pop con capacidad para 10.000 asistentes. El cartel incluye a destacados artistas y grupos como P1Harmony, KARD, SHAUN, Young Posse y XLOV, representando diversas tendencias del K-Pop. El festival ofrecerá una experiencia de K-Culture, incluyendo gastronomía coreana, cosmética y otras manifestaciones de la cultura surcoreana. Se implementará un protocolo de accesibilidad con zonas adaptadas y asistencia personalizada para personas con movilidad reducida y otras necesidades especiales.

Málaga quiere hacerse un hueco en el circuito internacional de la cultura coreana. La ciudad acogerá el próximo 19 de septiembre la primera edición del K-Beat Fest Málaga, un festival que reunirá a algunas de las bandas y artistas más destacados del panorama actual del K-Pop y que aspira a congregar a cerca de 10.000 asistentes en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres.

El evento nace con el respaldo del Ayuntamiento de Málaga y con la intención de consolidarse como una nueva cita dentro del calendario cultural de la ciudad, ampliando la oferta de grandes eventos musicales más allá de la temporada estival y atrayendo a un perfil de visitante vinculado al creciente fenómeno internacional de la cultura surcoreana.

La organización ha presentado este viernes un cartel encabezado por P1Harmony, una de las formaciones masculinas con mayor proyección internacional del género, conocida por combinar pop, hip hop y elaboradas coreografías.

Junto a ellos actuarán KARD, uno de los grupos mixtos más populares del K-Pop; SHAUN, productor y cantante responsable del éxito mundial Way Back Home; la banda Young Posse, una de las nuevas referencias del hip hop femenino surcoreano; y XLOV, formación que ha llamado la atención por su propuesta artística y estética alejada de los modelos tradicionales de la industria.

Mucho más que conciertos

El festival no se limitará a la música. La organización plantea una experiencia centrada en la denominada K-Culture, con espacios dedicados a la gastronomía coreana, la cosmética o K-Beauty, además de otras manifestaciones de la cultura popular del país asiático.

El objetivo es acercar al público un fenómeno que en los últimos años ha experimentado un crecimiento exponencial a nivel mundial y que ha convertido a Corea del Sur en una de las grandes potencias culturales internacionales.

Desde el Ayuntamiento consideran que el K-Beat Fest puede convertirse en un nuevo atractivo para reforzar la oferta turística de la ciudad durante el mes de septiembre, contribuyendo a prolongar la actividad más allá de los meses centrales del verano.

La previsión de la organización pasa por alcanzar el lleno del recinto, con alrededor de 10.000 espectadores, lo que supondría un importante impacto para sectores como la hostelería, el comercio y los alojamientos turísticos.

La organización también ha anunciado un protocolo específico de accesibilidad para facilitar la asistencia de personas con movilidad reducida y de quienes presenten necesidades específicas derivadas de discapacidad visual o auditiva, trastornos del espectro autista o enfermedades crónicas.

El recinto contará con zonas adaptadas, asistencia personalizada y permitirá el acceso de perros guía y animales de asistencia debidamente acreditados.