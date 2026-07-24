Fundación Unicaja se suma a la Escuela de Deporte Inclusivo ‘Se Salen’ de ‘El Langui’

Las claves

Las claves Generado con IA Fundación Unicaja respalda la Escuela de Deporte Inclusivo ‘Se Salen’ durante la temporada 2026/2027, impulsada por el actor Juan Manuel Montilla, ‘El Langui’. La escuela promueve el desarrollo social y personal a través del deporte, con especial enfoque en la boccia paralímpica, un deporte adaptado para personas con discapacidad física severa. El proyecto beneficia a 92 usuarios, incluyendo niños y adultos, y fomenta la motricidad, autoestima, habilidades cognitivas, socialización y reducción del estrés. La iniciativa se desarrolla mediante la Asociación A Mi No Me Digas Que No Se Puede Hacer, fundada por ‘El Langui’, y realiza actividades culturales, educativas y deportivas en distintas zonas.

La Fundación Unicaja ha anunciado su respaldo a la Escuela de Deporte Inclusivo ‘Se Salen’ durante la temporada 2026/2027.

Impulsado por el actor Juan Manuel Montilla, ‘El Langui’, el proyecto promueve el desarrollo social y personal mediante el deporte.

Ana Cabrera, responsable de Acción Social e Investigación de la entidad, ha visitado junto a ‘El Langui’ una competición de boccia paralímpica. El evento reunió a usuarios, familias y entrenadores en el Palacio de los Deportes Elena Benítez de San Pedro Alcántara.

La escuela ofrece un entorno adaptado y seguro para niños con grandes necesidades de apoyo. Su disciplina central es la boccia paralímpica, un deporte parecido a la petanca para personas en silla de ruedas con parálisis cerebral, lesión cerebral o discapacidad física severa.

La iniciativa también cuenta con grupos para adultos y suma 92 usuarios, entre los que destacan tres deportistas de alto nivel. La práctica fomenta la motricidad, la autoestima, las habilidades cognitivas, la socialización y la reducción del estrés.

El proyecto se desarrolla a través de la Asociación A Mi No Me Digas Que No Se Puede Hacer, creada por ‘El Langui’ en 2009. Esta entidad realiza actividades culturales, educativas y deportivas en zonas como Pan Bendito y San Pedro de Alcántara.