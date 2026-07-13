Fundación Harena lanza "Sole, aquí sobras" para combatir la soledad de los mayores

Una imagen de la campaña de la Fundación Harena. EE

Las claves

Las claves Generado con IA Fundación Harena ha lanzado la campaña "Sole, aquí sobras" para visibilizar la soledad no deseada entre personas mayores en Málaga. El personaje "Sole" simboliza el malestar de más de 74.000 mayores que sufren soledad en la provincia. La iniciativa busca concienciar a la ciudadanía y fomentar el voluntariado de acompañamiento a mayores. La fundación destaca que dedicar solo dos horas semanales puede transformar la vida de una persona mayor y facilita la inscripción a través de teléfono, email y redes sociales.

Fundación Harena ha presentado a “Sole”, un personaje que simboliza la soledad no deseada.

Esta figura representa el malestar persistente que sufren más de 74.000 personas mayores en Málaga, acompañándolas en sus momentos de mayor vulnerabilidad.

La iniciativa, bautizada como #SoleAquíSobras, surge en colaboración con La Buhardilla del Marketing y su acción #10de10.

El objetivo principal es concienciar a la ciudadanía sobre esta realidad y fomentar el voluntariado de acompañamiento en la región.

Desde 2007, la fundación trabaja para aliviar el aislamiento en domicilios, hospitales y residencias.

La entidad asegura que dedicar tan solo dos horas a la semana puede transformar significativamente la calidad de vida de una persona mayor.

Para sumarse a esta causa, los interesados pueden contactar a través del teléfono 951 777 001 o el correo info@fundacionharena.org. También es posible inscribirse como voluntario mediante el enlace disponible en las redes sociales de la fundación.