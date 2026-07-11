El refugio andaluz del futbolista Álex Baena: una ciudad costera "ideal para vacaciones y descanso"

Las claves

Las claves Generado con IA Álex Baena, futbolista del Atlético de Madrid, marcó el gol decisivo que clasificó a España para octavos en el Mundial 2026. Nacido en Roquetas de Mar (Almería), Baena inició su carrera futbolística en el C. D. Roquetas antes de pasar a la cantera del Villarreal con solo 11 años. El Ayuntamiento de Roquetas de Mar le concedió el Escudo de Oro de la Ciudad en reconocimiento a su trayectoria y por llevar el nombre de su ciudad natal por el mundo. Roquetas de Mar ha crecido notablemente y es hoy un importante destino turístico, con playas galardonadas y un rico patrimonio natural y cultural.

Álex Baena es uno de los rostros futbolísticos de la Selección Española en el Mundial 2026, donde ya ha dejado huella: fue autor del único gol en la victoria ante Uruguay que certificó el pase de España a octavos como primera de grupo.

Pero mucho antes de vestir la camiseta de La Roja en un Mundial, Baena era solo un niño que daba sus primeros toques al balón en las calles de Roquetas de Mar (Almería), la ciudad donde nació el 20 de julio de 2001.

Con solo 11 años, los ojeadores del Villarreal C. F. se fijaron en él y lo ficharon procedente del C. D. Roquetas, lo que obligó al pequeño Baena a dejar su localidad natal para instalarse en la disciplina de la cantera.

Fue el primer y definitivo paso de una carrera que lo llevaría, años después, a las categorías inferiores de la selección, al primer equipo del Villarreal, a la Eurocopa, a los Juegos Olímpicos y, ahora, al Mundial.

El centrocampista, hoy jugador del Atlético de Madrid, se formó en la escuela de fútbol local y en el C. D. Roquetas antes de dar aquel salto a la cantera del Villarreal en 2011.

Desde entonces su carrera no ha dejado de crecer. Debutó con la absoluta española en septiembre de 2023 y se proclamó campeón de Europa con la selección en el verano de 2024.

Su vínculo con su ciudad natal y de la que tuvo que marcharse siendo apenas un niño, sigue intacto, hasta el punto de que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar le concedió el Escudo de Oro de la Ciudad en reconocimiento a su trayectoria y a que, allá donde juega, lleva el nombre de su localidad natal.

Roquetas de Mar, en la provincia de Almería, ha vivido una gran transformación demográfica. A principios de los años noventa apenas superaba los 26.800 habitantes; hoy roza los 114.000, más de cuatro veces su población de entonces.

"La ciudad cuenta con grandes atractivos de ocio y culturales que ofrecer a los visitantes que nos eligen como zona ideal de vacaciones y descanso y a nuestros vecinos y residentes. La historia de Roquetas es la historia de la provincia de Almería: superación, esfuerzo y la búsqueda de la excelencia", detalla el Ayuntamiento en su web.

El litoral roquetero es hoy uno de los grandes reclamos turísticos de Almería. El municipio cuenta con seis playas urbanas galardonadas con Bandera Azul: Aguadulce, Las Salinas, La Romanilla, La Bajadilla, Playa Serena y La Urbanización.

Además del baño, el extenso paseo marítimo invita a practicar deportes acuáticos como el paddle surf, el kayak o las excursiones en barco por la costa.

Entre los monumentos históricos de la ciudad destaca el Castillo de Santa Ana, una fortaleza costera erigida a finales del siglo XVI para vigilar el litoral. Su emplazamiento junto al mar y al puerto pesquero le permitía controlar buena parte de la costa.

Más allá de la playa y el patrimonio histórico, Roquetas de Mar ofrece rincones de gran valor natural. El paraje de Punta Entinas-Sabinar es una reserva ecológica con dunas, salinas y una notable diversidad de aves, mientras que muy cerca se encuentran las Salinas de Roquetas, uno de los espacios más singulares del municipio.

Cuando regresó al municipio en el verano de 2024, tras conquistar el oro olímpico en París y la Eurocopa con España, miles de vecinos lo recibieron en la Plaza de la Constitución.