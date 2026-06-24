La piscina natural ideal para un chapuzón en verano: en un pueblo de 1.700 habitantes y con precio de 4 euros

Las claves

Las claves Generado con IA La piscina de Amurjo en Orcera, Jaén, tiene 85,5 metros de largo y puede albergar a más de 1.200 bañistas. El agua de la piscina proviene directamente del río Orcera y se trata a diario para garantizar su calidad. Ofrece actividades como aquaerobic, cine flotante nocturno, conciertos y es accesible para personas con movilidad reducida. Orcera destaca por su entorno natural, monumentos históricos y una gastronomía basada en aceite de oliva y productos serranos.

¿Cuál es la piscina más larga de España? La respuesta sorprende, ya que no está en una gran ciudad ni junto al mar, sino en Orcera, un pequeño pueblo jienense escondido en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

Con 85,5 metros de largo y un ancho que va de los 19 a los 22 metros según el tramo, la piscina de Amurjo, bautizada así por el pinar que la rodea, se cuela entre las más grandes de toda Europa. Y lo más curioso es que su agua no viene de ninguna desalinizadora ni de la red urbana habitual, sino que procede de los ríos y arroyos que bajan de la sierra.

Sus 4,5 millones de litros de agua se alimentan directamente del río Orcera y se tratan a diario para garantizar la calidad del baño. Al inicio de cada temporada, los operarios tardan casi tres días en llenarla, y se necesitan 500 kilos de pintura para adecentar su vaso.

Más de 1.200 personas pueden bañarse a la vez en esta enorme alberca rodeada de pinos y montañas.

Fue construida en los años 70 aprovechando un antiguo cauce fluvial, y su fama se disparó cuando el presentador David Broncano, nacido en Orcera, la mencionó en su programa como "la bañera de los dioses".

La piscina ofrece además actividades muy peculiares, como el programa Aquasión: clases gratuitas de aquaerobic, cursos infantiles de natación, conciertos de música en directo, monólogos de humor y, el plato fuerte, el famoso cine flotante nocturno, donde los espectadores ven la película recostados en barcas sobre el agua.

El recinto cuenta con socorristas, duchas, restaurante y es totalmente accesible para personas con movilidad reducida. La entrada cuesta solo 4 euros para adultos y 3 para niños, con sesión nocturna por un euro adicional.

El pueblo en sí merece igualmente la visita. Orcera luce calles coloridas y llenas de macetas, y conserva monumentos de gran interés: la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, las torres medievales de Santa Catalina, la Fuente de los Chorros y el antiguo lavadero.

El entorno natural es, si cabe, igual de impresionante que la piscina. El Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas alberga más de 2.000 especies vegetales y una fauna excepcional con ciervos, cabras monteses y águilas imperiales.

La gastronomía tampoco defrauda. Orcera es tierra de aceite de oliva de primera calidad, caza y productos serranos. La actividad económica local gira en torno al olivar, las almazaras y el turismo rural.