El mercadillo medieval junto al mar ideal para visitar esta semana: 50 puestos, gastronomía y música

Las claves

Las claves Generado con IA El Mercado Medieval de Torre del Mar se celebra del 20 al 23 de junio en el Paseo de Larios, junto al paseo marítimo. El evento cuenta con unos 50 puestos de artesanía, gastronomía y productos tradicionales, incluyendo talleres en directo de cuero, cerámica y madera. La feria ofrece animación en directo, con pasacalles, espectáculos callejeros y música en vivo con instrumentos de época. El acceso al mercado es gratuito y permite disfrutar también de la playa, terrazas y comercios de Torre del Mar.

Si esta semana andas buscando un plan diferente en la Costa del Sol, Torre del Mar tiene la cita perfecta: su Mercado Medieval vuelve a instalarse junto al paseo marítimo con artesanía, puestos de gastronomía y animación en directo.

El Mercado Medieval de Torre del Mar 2026 se celebra del 20 al 23 de junio, en el Paseo de Larios, el corazón peatonal de esta localidad malagueña perteneciente al municipio de Vélez-Málaga.

El mercado recrea la ambientación de una villa medieval con tenderetes de madera, telas y banderolas que transforman el paseo en una escena de época. Entre los aproximadamente 50 puestos que se instalan, los visitantes pueden encontrar artesanos trabajando en directo el cuero, la cerámica, la madera y la bisutería, además de joyería artesanal y juguetes tradicionales pensados también para el público infantil.

No falta tampoco el componente gastronómico. Los puestos de comida ofrecen desde dulces y repostería artesanal hasta especialidades típicas de mercados ambulantes, con aromas a especias y productos recién elaborados.

Uno de los grandes atractivos de este tipo de mercados es la animación en directo. A lo largo de los días del evento se suceden pasacalles, espectáculos callejeros y actuaciones de música en vivo con instrumentos de época, que ayudan a recrear el ambiente festivo propio de estas ferias temáticas y que suelen incluir también talleres y actividades pensadas para las familias.

Torre del Mar combina este tipo de mercados temporales con su paseo marítimo, por lo que la visita se puede aprovechar para disfrutar de la playa, terrazas y comercios de la zona antes o después de recorrer los puestos. El acceso a este tipo de mercados medievales suele ser gratuito, lo que lo convierte en una opción accesible para una tarde o noche de verano en familia, en pareja o con amigos.