Guía de planes para el fin de semana en Málaga: mercadillos junto al mar, fiestas gastronómicas y espectáculos

El Festival de Teatro Circo de Málaga Cirkorama 2026 cumple su décima edición con una completa programación que se inaugura el 18 de junio con 'Fins al Cel' (Hasta el Cielo).

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga ofrece una amplia variedad de actividades este fin de semana, incluyendo mercadillos junto al mar, festivales de música y espectáculos de circo. Destacan eventos como la final de ‘Emmerge Málaga Music Talents’, el espectáculo ‘Kurios’ del Circo del Sol y exposiciones en museos de la ciudad. En la provincia habrá festivales gastronómicos, rutas de la tapa, mercadillos temáticos y actividades familiares en localidades como Estepona, Marbella, Mijas y Cañete la Real. El Bioparc Fuengirola celebra su 25 aniversario con entradas especiales, y diferentes municipios acogen conciertos, muestras de arte y eventos solidarios.

La provincia de Málaga se llena de eventos y actividades durante el fin de semana, a las puertas del verano. Habrá fiestas gastronómicas, mercadillos, exposiciones, festivales de música y otras citas para toda la familia. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 19, 20 y 21 de junio.

-Mercado de Primavera en Muelle Uno. El puerto de Málaga acoge una nueva edición de este mercado estacional con puestos de artesanía, moda, decoración y gastronomía local, en un paseo al aire libre junto al mar ideal para disfrutar en familia. Con horario habitual de 10:00 a 22:00 horas.

-Gran final de ‘Emmerge Málaga Music Talents’ en La Malagueta. El 19 de junio se celebra en la Plaza de Toros de La Malagueta la gran final de la segunda edición del concurso ‘Emmerge Málaga Music Talents’, organizado por la Diputación de Málaga y Grupo Mundo, con la colaboración de los ayuntamientos participantes. En esta final competirán El Cebri, Idaira Siles, Los Tirantitos y Lavanda, con el objetivo de impulsar el talento joven de la provincia.

-Malquerida, en el Teatro del Soho CaixaBank. Con adaptación de Natalia Menéndez y Juan Carlos Rubio, se representa este clásico del Premio Nobel Jacinto Benavente, una de las obras capitales de la historia del teatro español. Por primera vez pisará el escenario del Teatro del Soho CaixaBank Aitana Sánchez-Gijón, que ya interpretó hace 35 años el papel de Acacia, la hija, y ahora encarna el papel de la madre, Raimunda, bajo la dirección de Natalia Menéndez. Las funciones serán el viernes, sábado y domingo a las 19:00 horas.

-Festival ‘Cirkorama’ en la provincia de Málaga. El festival de circo de la Diputación de Málaga, Cirkorama, celebra su décima edición del 18 al 28 de junio, consolidándose como un referente del circo contemporáneo en Andalucía. Esta edición especial contará con compañías nacionales y artistas internacionales, que ofrecerán espectáculos, formación y acciones de mediación cultural tanto en la capital como en distintos municipios de la provincia.

-LEGO Gaming: The Exhibition en el OXO Museo del Videojuego de Málaga. Llega a la ciudad esta exposición tras su éxito en Madrid, como parte del acuerdo de colaboración entre el Grupo LEGO y OXO Museo del Videojuego para poner en valor la historia y la dimensión cultural del videojuego.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-Mariano Fortuny en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la exposición temporal de Mariano Fortuny, una selección de más de una treintena de obras, entre dibujos y grabados, pertenecientes a la colección del Musée Goya de Castres.

-Exposición “Mis ojos, mi mar” de Manu Garrido en el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga. La muestra temporal del artista malagueño podrá visitarse hasta el próximo 30 de junio en las instalaciones del museo, con una propuesta expositiva que invita al público a adentrarse en su universo creativo.

-Espectáculo ‘Kurios’ del Circo del Sol en Málaga. El Circo del Sol vuelve a Málaga con su espectáculo ‘Kurios’, que podrá verse hasta el próximo 5 de julio en la gran carpa instalada en el recinto ferial de Cortijo de Torres. Entradas desde 49 euros.

Actividades en la provincia

-Mercado Mágico en Estepona. Del 19 al 23 de junio, Estepona acogerá un Mercado Mágico en el paseo marítimo, entre el chiringuito Central y el Monumento a la Peseta. El evento contará con más de medio centenar de puestos y una amplia programación de espectáculos y actividades, incluyendo talleres infantiles, música en directo, exhibiciones y pasacalles.

-Festival ‘Sabores del Mundo’ en Marbella. Del 18 al 21 de junio, el área del aparcamiento del Espacio Polivalente de Nueva Andalucía acogerá la segunda edición del Festival ‘Sabores del Mundo’, una propuesta de carácter familiar que reunirá gastronomía internacional, música en directo, artesanía y actividades de ocio para todos los públicos.

-III Festival Gastro Latino en Mijas. Del 18 al 21 de junio, Mijas acogerá la tercera edición del Festival Gastro Latino, una cita que volverá a poner en valor la multiculturalidad del municipio con la participación de una decena de países latinoamericanos. El evento tendrá lugar en la plaza Virgen de la Peña de Mijas Pueblo.

-Evento benéfico en Mijas a favor de la investigación de la ELA. Este sábado 20 de junio, Mijas acogerá un evento solidario en el que se elaborará un lazo de hojaldre de 50 metros de longitud para recaudar fondos destinados a la investigación de la ELA. La cita tendrá lugar en el aparcamiento del bulevar de La Cala a partir de las 18:30 horas.

-Gymkanas familiares en Mijas. Las actividades se celebrarán en los tres núcleos del municipio: en el parque Victoria Kent de Las Lagunas el día 20, en La Muralla de Mijas Pueblo el día 21 y en el Parque de La Butibamba el día 26. Todas las sesiones comenzarán a las 19:00 horas, sin necesidad de inscripción previa.

-25 aniversario de Bioparc Fuengirola. Los días 20 y 21 de junio, Bioparc Fuengirola celebrará su 25 aniversario con un fin de semana especial abierto al público. Con motivo de esta conmemoración, el parque ofrecerá la posibilidad de visitar sus instalaciones por un precio único de 14 euros por entrada.

-Estivalh 2026 en El Portón (Alhaurín de la Torre). La temporada contará con una treintena de citas entre junio y septiembre, con música, teatro y humor como protagonistas, incluyendo festivales como la LII Torre del Cante o el Portón del Jazz. El ciclo se inaugura el sábado 20 de junio a las 21:00 horas con la Torre del Cante, que contará con artistas como Antonio Reyes, Crespo Zapata, María Terremoto, Reyes Carrasco y Raquel Salas.

-Festival ‘Alameda Fest’ en Alameda. Los días 19 y 20 de junio se celebra el Alameda Fest, con una programación musical que reunirá a distintos artistas en la localidad. El 19 de junio actuarán Camela y Cante&Calle, mientras que el 20 de junio será el turno de Líder J, JP Fernández y La Flamenca.

-XIII Ruta de la Tapa y III Fiesta Sabor a Flavia en Cañete la Real. El sábado 20 de junio, Cañete la Real celebrará la XIII Ruta de la Tapa y la III Fiesta Sabor a Flavia, dos eventos gastronómicos con los que se pretende poner en valor la cocina local y ofrecer alternativas de ocio para vecinos y visitantes. Seis establecimientos de restauración del municipio participarán en la iniciativa, ofreciendo dos tapas acompañadas de una bebida por un precio de 3,50 euros.

-XV Noche de Jazz en Monda. El próximo 20 de junio, la Plaza de la Constitución de Monda acoge desde las 22:00 horas la decimoquinta edición de la Noche de Jazz, uno de los eventos culturales más consolidados del municipio. La velada, de entrada libre, contará con las actuaciones del Madeline Bell Cuarteto y el Jorge Pardo & Francis Posé Trío.

-Rastro de Torremolinos. Cuenta con artículos únicos de segunda mano: decoración, música, libros, juguetes… Se celebra todos los domingos, de 9:00 a 14:00 horas en el Recinto Ferial de la localidad.

-Rastro de Fuengirola. Todos los sábados en el recinto ferial de la ciudad, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente.