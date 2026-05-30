El pueblo medieval declarado Conjunto Histórico-Artístico: con 1.800 habitantes y un bonito castillo del siglo XIII

Las claves

Las claves Generado con IA La Iruela, en Jaén, es un pueblo medieval declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1985, con 1.800 habitantes y un emblemático castillo árabe del siglo XIII. El municipio destaca por su castillo, las ruinas renacentistas de la iglesia de Santo Domingo de Silos y sus pintorescas calles estrechas decoradas con flores. La Iruela cuenta con 17 pedanías y se sitúa en la entrada del Parque Natural de Cazorla, el más grande de España, famoso por su biodiversidad y rutas de senderismo. Su economía se basa principalmente en el cultivo del olivo y el turismo de naturaleza, aprovechando el atractivo del parque y su entorno montañoso.

Los pueblos medievales son parte de la historia de Andalucía. Existen monumentos muy significativos en todas las provincias, con rincones dignos de visitar. Si buscas una escapada, las pequeñas localidades de Jaén son muy buena opción.

Para aquellos que quieran descubrir nuevos lugares, uno de los pueblos medievales más pintorescos de Jaén es la visita perfecta. Es la principal puerta de entrada al Parque Natural de las Sierras de Cazorla y Las Villas es la belleza medioambiental de la zona, y en él se enclavan diferentes pueblos que forman parte de la peculiar orografía.

Este pequeño pueblo que se remonta a la época medieval situado en la comarca de la Sierra de Cazorla. En su parte oeste se encuentran las tierras labradas, el resto del término municipal es área de montaña reforestada con pinares.

Es La Iruela, un municipio que destaca por sus monumentos. Su castillo árabe, levantado en el siglo XIII y situado en lo más alto de la villa, es un símbolo del pueblo. Las vistas son espectaculares, abarcando la Sierra de Cazorla y gran parte del Parque Natural.

Junto a este monumento, se ubican las ruinas de la iglesia de Santo Domingo de Silos, una construcción del siglo XVI. Su estilo renacentista está vinculado al arquitecto Andrés de Vandelvira, que fue muy activo en la provincia de Jaén.

El municipio fue declarado Conjunto Histórico Artístico en el año 1985, y es muy peculiar, ya que se compone de numerosos núcleos: 17 pedanías en total.

Cortado por el valle del Guadalquivir, "destaca por una orografía desigual dominada por su castillo medieval", según explica la revista de viajes National Geographic, que destaca su belleza.

Sus calles estrechas y empinadas decoradas por las flores de los balcones también son motivo para perderse dando un agradable paseo, tal y como relata la revista.

La actividad económica del municipio tiene dos pilares básicos: el cultivo del olivo y el turismo de naturaleza, destacando también la actividad forestal.

La Iruela es una de las puertas de entrada al Parque Natural de Cazorla, el más extenso de España: cuenta con multitud de rutas de senderismo, cascadas y bosques frondosos. Destacan especies emblemáticas como el águila real, el buitre leonado y la cabra montés.

El agua es otro de los elementos protagonistas de este espacio natural, el de mayor superficie protegida del país con sus 209.920 hectáreas. La extensa red hidrográfica existente permite no solo disfrutar de una gran variedad de flora y fauna, sino también realizar numerosas actividades.

La Iruela es una de las puertas de entrada al Parque Natural de Cazorla, el más extenso de España: cuenta con multitud de rutas de senderismo, cascadas y bosques frondosos. Destacan especies emblemáticas como el águila real, el buitre leonado y la cabra montés.

El agua es otro de los elementos protagonistas de este espacio natural, el de mayor superficie protegida del país con sus 209.920 hectáreas. La extensa red hidrográfica existente permite no solo disfrutar de una gran variedad de flora y fauna, sino también realizar numerosas actividades.