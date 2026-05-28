Pepa Flores, feliz por Málaga tras los rumores sobre su salud: "Soy malagueña y tengo todo lo que necesito en la vida"

Las claves

Las claves Generado con IA Pepa Flores, conocida como Marisol, desmiente los rumores sobre su salud y asegura que se encuentra mejor que nunca. La artista se mostró sonriente y cercana en una rara intervención televisiva desde Málaga, ciudad en la que reside. Flores destacó su felicidad y orgullo por sus raíces malagueñas, afirmando que tiene todo lo que desea en la vida y disfruta de la compañía de sus seres queridos. A sus 78 años, Pepa Flores se recupera de la pérdida de su pareja y disfruta de momentos familiares junto al mar en Málaga.

Pepa Flores, la inolvidable Marisol, ha roto un silencio persistente de años desde la ciudad que la vio nacer y en la que reside desde hace décadas. La que fuera niña prodigio de España ha querido salir al paso de las informaciones publicadas, que sugerían que la artista malagueña podría estar atravesando un delicado momento de salud, una noticia que disparó la preocupación entre sus seguidores.

Tras salir esta información, su hija Celia Flores no dudó en subir a su Instagram un vídeo en el que mostraba lo bien que se encontraba su madre paseando por el paseo marítimo al solecito. . "Más guapa y mejor que nunca. ¡Para todos ustedes!", escribió la también artista, en forma de mensaje directo a todos los que dudaban de su bienestar.

Por si esto fuera poco, y para aclarar totalmente qué había de cierto en las informaciones publicadas, Flores decidió ponerse delante de una cámara tras años de silencio. Cabe recordar que ni siquiera acudió, por decisión propia, a recoger en su Málaga el Goya de honor que se le otorgó. Su intervención tuvo lugar en el programa Y Ahora Sonsoles (Antena 3), que logró algo casi imposible tras años de hermetismo: unas bonitas declaraciones y, por tanto, volver a escuchar su voz.

En la entrevista, Flores se mostró alegre, sonriente y cercana. Al preguntarle cómo se encontraba, la actriz sonrió y se señaló de arriba abajo, como la mejor prueba de que está bien. Sobre los rumores, la mujer explicó que no sabía nada. "Me lo dijeron mis hijas, "mamá, que pone esto", y les dije que qué querían que hiciera. La verdad es que estoy muy bien, gracias a Dios. Me encuentro mejor que nunca", aseguró.

Así, reivindicó con orgullo sus raíces: "Soy malagueña", recordó, encantada de vivir en lo que describió como "un sitio precioso". Aseguró tener "todo lo que quiero en la vida", rodeada de sus seres queridos y conviviendo actualmente con una de sus hijas, Celia. Al parecer, sí que fue cierto que hace unos meses pasó por un cuadro gripal fuerte, pero no que se encuentre en estos momentos en mal estado.

A sus 78 años, Pepa Flores se recupera poco a poco de la muerte de su pareja, Massimo Stecchini, en septiembre de 2023, un golpe que le ha costado asumir a la artista. Ambos estaban muy unidos. Massimo siempre estuvo del lado de Pepa respecto a su retirada mediática. De hecho, aunque no en demasiadas ocasiones, fue él quien apareció en algunos actos en su nombre, como en galas de premios.

Guapa, feliz y llena de amor. Así se podría resumir que está Pepa Flores en estos momentos. La malagueña ha confirmado que goza de buena salud y felicidad pasando un miércoles cualquiera comiendo cerca del mar con su hermana, una amiga y su hija. Y en su Málaga natal. Esa que lleva por bandera desde siempre.