El pueblo marinero declarado Conjunto Histórico-Artístico: con 1.000 habitantes y playas de aguas cristalinas

Las claves

Las claves Generado con IA Mojácar, en Almería, fue declarado Conjunto Histórico-Artístico y destaca por su casco antiguo de origen musulmán y sus playas de aguas cristalinas. El pueblo, que mantiene unos 1.000 habitantes en su núcleo histórico, ofrece una dualidad entre el enclave en altura y la franja costera con más de 7.500 empadronados. Sus monumentos emblemáticos incluyen la Iglesia Parroquial de Santa María y el Arco de entrada, reflejo de la superposición de culturas. El símbolo del Indalo, de origen neolítico, es el emblema de Mojácar y de la provincia de Almería.

Los pueblos de Andalucía brillan por sí solos. En plena costa, son muchas las opciones para disfrutar de una escapada, y cuentan con reconocimientos de todo tipo. Si hablamos de la provincia de Almería, destaca Mojácar, cuyo casco histórico, declarado Conjunto Histórico-Artístico, es hoy uno de los más visitados.

Hace apenas medio siglo, Mojácar era un humilde pueblo de pescadores con poco más de un millar de habitantes. Hoy, el núcleo histórico de Mojácar mantiene la escala humana de sus orígenes: aproximadamente 1.000 vecinos habitan el pueblo encaramado, mientras que el municipio completo, incluyendo la zona de playa, supera los 7.500 empadronados.

Esta dualidad, pueblo histórico en altura y franja costera a sus pies, es uno de los elementos más característicos de Mojácar.

La historia de Mojácar se remonta a tiempos ibéricos y romanos, pero fue durante la dominación musulmana cuando el pueblo adquirió la fisonomía que aún conserva. Sus calles laberínticas, sus patios interiores y el sistema de captación de agua siguen recordando aquella época, especialmente la célebre Fuente Mora o Fuente de los Trece Caños, símbolo del legado árabe del pueblo.

La Iglesia Parroquial de Santa María, construida en 1560 sobre la antigua mezquita mayor, y el Arco de entrada al casco histórico —datado en 1574 y coronado por el antiguo escudo de la villa— son dos de los monumentos que mejor resumen esa superposición de culturas que define a Mojácar.

Ningún símbolo es más representativo de Mojácar que el Indalo: una figura rupestre de origen neolítico que representa a un ser humano con los brazos extendidos bajo un arco. Durante generaciones, los mojaqueros lo pintaron en las fachadas y puertas de sus casas como amuleto protector.

A mediados del siglo XX, el artista almeriense Jesús de Perceval lo adoptó como seña de identidad del Movimiento Indaliano, y desde entonces el Indalo es el emblema por excelencia de la provincia de Almería.

El municipio dispone de 17 kilómetros de costa que lo convierten en uno de los destinos de playa más completos de Almería. La oferta va desde grandes arenales con servicios completos y Bandera Azul hasta calas vírgenes de excepcional belleza, protegidas y de difícil acceso, que conservan intactos sus fondos marinos.

La Playa del Descargador, la Playa de las Ventanicas o la Cala del Sombrerico son algunos de los enclaves más valorados por quienes buscan aguas transparentes y tranquilidad.

En el extremo sur, las calas de Bordenares, El Lance y Cala Granatilla, protegidas para el naturismo, ofrecen una experiencia más salvaje y aventurera del litoral.

A pocos kilómetros, ya en el término de Carboneras, la legendaria Playa de los Muertos completa un tramo costero inigualable.

Mojácar Playa, el núcleo costero situado a apenas tres kilómetros del pueblo histórico, concentra la mayor oferta hotelera y de restauración del municipio, con más de 4.000 plazas hoteleras y varios establecimientos de cuatro estrellas, entre ellos el Parador de Mojácar.

En 2013, Mojácar fue incluido en la red Los Pueblos más Bonitos de España.