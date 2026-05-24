El paseo marítimo sobre pasarelas de madera ideal para caminar: dunas protegidas y una torre del siglo XVI

Las claves

Las claves Generado con IA A solo trece kilómetros de Marbella, las pasarelas de madera de Cabopino permiten un paseo a través del Monumento Natural Dunas de Artola. Este enclave es uno de los mejor conservados de la costa de Málaga, con sistemas de dunas fósiles y móviles en un entorno natural. El paisaje incluye la Torre de los Ladrones, una atalaya defensiva del siglo XVI declarada Bien de Interés Cultural. El sendero conecta con la Senda Litoral, que permite extender la caminata a otras playas cercanas como Las Chapas o Elviria.

A escasos trece kilómetros del centro de Marbella, las pasarelas de madera de Cabopino arrancan desde la orilla y se adentran en un paisaje idílico: dunas, pinos mediterráneos y una playa de arena fina que se extiende unos 1.200 metros sin una sola línea de hormigón a la vista.

Este es el corazón del Monumento Natural Dunas de Artola, uno de los enclaves costeros mejor conservados de toda la provincia de Málaga. Declarado espacio protegido por la Junta de Andalucía mediante Decreto 250/2003, el paraje abarca algo más de 19 hectáreas e integra sistemas de dunas fósiles y móviles que conforman un enclave natural en un entorno profundamente transformado como es la costa marbellí.

Dentro de este paisaje se conserva además la Torre de los Ladrones, una atalaya defensiva del siglo XVI declarada Bien de Interés Cultural.

A diferencia de otras playas más urbanizadas, aquí la sensación es de estar en un enclave natural: dunas móviles, vegetación autóctona y pasarelas de madera sustituyen al típico paseo marítimo de hormigón.

El acceso a la arena no se hace por paseo marítimo convencional, sino mediante pasarelas de madera que atraviesan las dunas desde las zonas de aparcamiento y desde el puerto.

A escasos diez kilómetros del centro de Marbella, las Dunas de Artola se extienden a lo largo de más de 20 hectáreas de terreno junto al puerto deportivo de Cabopino, entre pinares, arenales móviles y vegetación halófila resistente a la salinidad y el viento.

El sendero de las Dunas de Artola se puede recorrer en menos de una hora, pero muchos visitantes prefieren hacerlo lentamente, deteniéndose a observar la vegetación o simplemente a contemplar el mar.

Además, este recorrido conecta con la senda litoral que une buena parte del litoral marbellí, permitiendo extender el paseo hacia otras playas cercanas como Las Chapas o Elviria. Más allá, la Senda Litoral de la provincia de Málaga posibilitará el tránsito desde Manilva a Nerja a través de toda la costa, cubriendo unos 180 kilómetros.

La zona de Cabopino se encuentra al este de Marbella, junto a la carretera N-340. Hay varios accesos a las pasarelas y aparcamientos próximos a las playas, especialmente en torno al puerto deportivo de Cabopino y la playa de Artola.