Guía de planes para el fin de semana en Málaga: fiestas gastronómicas, mercadillos y festivales

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga ofrece este fin de semana una amplia programación de eventos como mercadillos, exposiciones, festivales y actividades deportivas. Destacan la primera edición de KRVZE en La Térmica, el Mercado de Primavera en Muelle Uno, y la XIX edición del Día de la Bici con recorridos para todos los niveles. Entre las exposiciones y actividades culturales, sobresalen la muestra de Anna Pávlova en el Museo Ruso, Mariano Fortuny en el Carmen Thyssen y LEGO Gaming en el OXO Museo del Videojuego. En la provincia se celebran eventos como FreakCon en Torremolinos, Birra&Art en Rincón de la Victoria, el Día de la Naranja en Istán y la tradicional Romería de Teba.

Málaga comienza un nuevo fin de semana lleno de eventos y actividades en toda la provincia. Habrá mercadillos, teatro, fiestas gastronómicas y exposiciones. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 22, 23 y 24 de mayo.

-KRVZE. Rituales de sonido global en La Térmica de Málaga. El 22 de mayo el centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga celebra la primera edición de este nuevo proyecto internacional de producción propia, que nace con el objetivo de convertir a Málaga en referente de la creación audiovisual contemporánea y la experimentación sonora. La programación se desarrollará de 18:00 a 00:00 horas con distintas propuestas artísticas repartidas por varios espacios del centro.

-Mercado de Primavera en Muelle Uno. El puerto de Málaga acoge una nueva edición de este mercado estacional con puestos de artesanía, moda, decoración y gastronomía local, en un paseo al aire libre junto al mar ideal para disfrutar en familia. Con horario habitual de 10:00 a 22:00 horas.

-Día de la Bici 2026 en Málaga. El domingo 24 de mayo se celebra la XIX edición de esta prueba deportiva. El evento contará con dos modalidades adaptadas al nivel de experiencia de los participantes y recorridos de 12 y 5,5 kilómetros. La salida y llegada de la prueba larga será en el Paseo del Parque a las 10:00 horas, mientras que la modalidad corta partirá a las 10:45 horas desde el aparcamiento de la Facultad de Ciencias de la Educación con llegada también en el Paseo del Parque.

-Tootsie, la comedia musical en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga. Del 21 de mayo al 7 de junio el teatro acoge esta adaptación musical de la película de 1982 protagonizada por Dustin Hoffman, convertida en una comedia contemporánea con canciones y estética de sitcom. La obra, nominada a 11 Premios Tony, podrá verse en distintas funciones semanales con horarios de miércoles a domingo.

-LEGO Gaming: The Exhibition en el OXO Museo del Videojuego de Málaga. Llega a la ciudad esta exposición tras su éxito en Madrid, como parte del acuerdo de colaboración entre el Grupo LEGO y OXO Museo del Videojuego para poner en valor la historia y la dimensión cultural del videojuego.

-Exposición “Leyendas del Deporte” en La Malagueta de Málaga. Del 20 de mayo al 14 de junio el centro cultural acoge esta muestra compuesta por alrededor de 200 objetos vinculados a algunos de los mayores hitos deportivos de la historia, tanto a nivel nacional como internacional.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-Mariano Fortuny en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la exposición temporal de Mariano Fortuny, una selección de más de una treintena de obras, entre dibujos y grabados, pertenecientes a la colección del Musée Goya de Castres.

-Exposición “Mis ojos, mi mar” de Manu Garrido en el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga. La muestra temporal del artista malagueño podrá visitarse hasta el próximo 30 de junio en las instalaciones del museo, con una propuesta expositiva que invita al público a adentrarse en su universo creativo.

Actividades en la provincia

-FreakCon en Torremolinos. Del 22 al 24 de mayo el Palacio de Congresos de Torremolinos acoge la décima edición de este festival internacional de cultura pop, manga, cómic, series y videojuegos, considerado uno de los mayores encuentros del sector en España. La programación superará las 600 horas de actividades, con conciertos, concursos, charlas, experiencias inmersivas, cosplay, K-Pop, videojuegos y más de 60 invitados nacionales e internacionales.

-Birra&Art en Rincón de la Victoria. Del 9 al 11 de mayo la plaza Al-Ándalus acoge una nueva edición de este festival de cerveza artesana que reúne gastronomía, música en directo y ocio para todos los públicos. El evento contará con 65 tipos de cervezas nacionales e internacionales procedentes de países como Bélgica, Alemania, República Checa, Irlanda y Escocia, además de puestos de comida internacional y conciertos durante las tres jornadas. El horario será de 19:00 a 00:00 horas el viernes, de 12:00 a 00:00 horas el sábado y de 12:00 a 18:00 horas el domingo.

-Día de la Naranja en Istán. La localidad celebra esta fiesta el 23 de mayo, donde se combinan la XXX Muestra Gastronómica y Día de la Naranja, junto a la XVII Ruta de la Tapa.

-Romería de Teba. Teba celebra del 22 al 24 de mayo su tradicional Romería en honor a San Isidro Labrador y la Virgen de la Cabeza. Un evento, declarado de Singularidad Turística Provincial por la Diputación de Málaga, donde vecinos y visitantes de todos los rincones podrán disfrutar de esta festividad con un variado programa de actividades.

-Rastro de Torremolinos. Cuenta con artículos únicos de segunda mano: decoración, música, libros, juguetes… Se celebra todos los domingos, de 9:00 a 14:00 horas en el Recinto Ferial de la localidad.

-Rastro de Fuengirola. Todos los sábados en el recinto ferial de la ciudad, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente.