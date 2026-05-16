Este es el próximo puente que se celebrará en Andalucía: tres días seguidos de descanso

Las claves

Las claves Generado con IA El próximo puente en Andalucía será del 10 al 12 de octubre, aprovechando el festivo del Día del Pilar que cae en lunes. El festivo del 15 de agosto, Asunción de la Virgen, cae en sábado y no añade días libres extra para la mayoría. En noviembre, el festivo de Todos los Santos se traslada al lunes 2, permitiendo otro puente del 31 de octubre al 2 de noviembre. Diciembre ofrece el puente más largo del año en Andalucía, del 5 al 8, con los festivos de la Constitución e Inmaculada.

Con la Semana Santa ya en el recuerdo y el verano a la vista, muchos trabajadores andaluces se preguntan cuándo llegará el próximo puente largo en la comunidad, para el que aún quedan varios meses. La respuesta está en el Día del Pilar: el 12 de octubre cae en lunes, lo que permite unirlo al fin de semana anterior y disfrutar de tres días seguidos de descanso, del sábado 10 al lunes 12 de octubre.

Antes de llegar ahí, el verano pasa sin grandes alegrías en el calendario. El 15 de agosto, festivo por la Asunción de la Virgen, cae en sábado, así que no suma ningún día libre adicional para la mayoría de los trabajadores andaluces.

Tras el puente del Pilar llega otro fin de semana largo en noviembre. El 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, cae en domingo, por lo que se traslada al lunes 2 de noviembre. Eso permite unirlo al fin de semana y sumar tres días seguidos de descanso, del sábado 31 de octubre al lunes 2 de noviembre.

Pero el gran premio del calendario andaluz llega en diciembre. El Día de la Constitución (6 de diciembre) cae en domingo y se traslada al lunes 7, y al día siguiente el martes 8 es festivo por la Inmaculada Concepción. El resultado es el puente más largo del año: cuatro días seguidos de descanso, del sábado 5 al martes 8 de diciembre, justo antes de que arranque la cuenta atrás hacia la Navidad.

En Málaga capital sí que hay dos festivos locales durante el verano que el resto de Andalucía no disfruta: el 19 de agosto y el 8 de septiembre, en honor a la patrona de la ciudad. Dos oportunidades en pleno verano para alargar el fin de semana.