Guía de planes para el fin de semana en Málaga: mercadillos gastronómicos y actividades culturales gratis

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga ofrece este fin de semana una amplia agenda con mercadillos, teatro, fiestas gastronómicas y exposiciones para todos los públicos. Destacan la Noche en Blanco con 150 actividades culturales, espectáculos infantiles gratuitos y mercados como el de Primavera en Muelle Uno y Primavera Blanca Market en Benalmádena. La provincia celebra eventos gastronómicos como la Feria Sabor a Málaga en Ronda y el Mercado de Quesos de Málaga en Coín, además de rastros en Torremolinos y Fuengirola. Exposiciones notables incluyen la muestra sobre Anna Pávlova en el Museo Ruso, Mariano Fortuny en el Carmen Thyssen y LEGO Gaming en el OXO Museo del Videojuego.

Málaga comienza un nuevo fin de semana lleno de eventos y actividades en toda la provincia. Habrá mercadillos, teatro, fiestas gastronómicas y exposiciones. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 15, 16 y 17 de mayo.

-Noche en Blanco de Málaga. El sábado 16 de mayo se celebra la XVII edición de esta cita cultural, con 150 propuestas en distintos espacios de la ciudad. La programación tendrá lugar entre las 20:00 y la 01:00 horas y este año se desarrolla bajo el lema “Málaga, el futuro se escribe con Música”, con actividades culturales repartidas por toda la ciudad.

-Fiestas de Churriana en honor a San Isidro Labrador. Durante el mes de mayo el distrito celebra estas fiestas con un programa que incluye actuaciones musicales, animaciones infantiles, torneos deportivos y otras actividades de ocio para todos los públicos.

-Programación infantil de teatro gratuito en Málaga. Esta primavera los espectáculos salen a la calle con funciones gratuitas a las 19:30 horas. El sábado 16 de mayo en Churriana, en la plaza de la Inmaculada, se representará “Museum”. El domingo 17 de mayo en Campanillas, en el Parque El Brillante, tendrá lugar de nuevo el espectáculo “Museum”.

-Mercado de Primavera en Muelle Uno. El puerto de Málaga acoge una nueva edición de este mercado estacional con puestos de artesanía, moda, decoración y gastronomía local, en un paseo al aire libre junto al mar ideal para disfrutar en familia. Con horario habitual de 10:00 a 22:00 horas.

-LEGO Gaming: The Exhibition en el OXO Museo del Videojuego de Málaga. Llega a la ciudad esta exposición tras su éxito en Madrid, como parte del acuerdo de colaboración entre el Grupo LEGO y OXO Museo del Videojuego para poner en valor la historia y la dimensión cultural del videojuego.

-Memorias de Adriano en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga. El escenario malagueño acoge la adaptación teatral de la célebre obra de Marguerite Yourcenar, una propuesta escénica que recrea la figura del emperador romano Adriano a través de un monólogo íntimo y reflexivo sobre el poder, la memoria y el paso del tiempo. Se representará el 15 y 16 de mayo a las 19.00 horas.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-Mariano Fortuny en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la exposición temporal de Mariano Fortuny, una selección de más de una treintena de obras, entre dibujos y grabados, pertenecientes a la colección del Musée Goya de Castres.

-Exposición “Mis ojos, mi mar” de Manu Garrido en el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga. La muestra temporal del artista malagueño podrá visitarse hasta el próximo 30 de junio en las instalaciones del museo, con una propuesta expositiva que invita al público a adentrarse en su universo creativo.

Actividades en la provincia

-Primavera Blanca Market en Benalmádena. Del 14 al 16 de mayo la plaza de la Mezquita acoge este mercado temático inspirado en la estética floral y luminosa de la primavera andaluza, con una amplia programación de actividades para todos los públicos. El evento incluye puestos de artesanía y gastronomía, música en directo, espectáculos de calle, talleres infantiles, danza, circo y animación.

-Feria Sabor a Málaga en Ronda. La ciudad del Tajo acoge durante el fin de semana esta muestra gastronómica impulsada por la Diputación de Málaga, con la participación de productores locales adheridos a la marca “Sabor a Málaga”, donde se ofrecen productos como aceites, vinos, quesos, mieles, embutidos y repostería tradicional. El evento reúne a empresas agroalimentarias de la provincia en un espacio de promoción y venta directa al público, junto con actividades de degustación y promoción del producto local.

-Mercado de Quesos de Málaga en Coín. El municipio acoge de forma periódica este mercado gastronómico en el Mercado Agroalimentario del Guadalhorce, junto a La Trocha, donde se pueden encontrar más de medio centenar de quesos artesanales de la provincia, principalmente de cabra, junto a otros productos locales. Se celebra habitualmente el tercer domingo de cada mes, en horario de 9:00 a 14:30 horas, con entrada gratuita y participación de distintas queserías malagueñas.

-Cruz de Mayo en Pilar-Miraflores de Marbella. El sábado 16 de mayo la plaza González Badía acoge esta tradicional celebración a partir de las 12:00 horas, en una jornada festiva organizada en el barrio.

-Fiestas de San Isidro Labrador en Estación de Cártama. Del 14 al 17 de mayo la localidad celebra sus festejos patronales con una amplia programación de actividades, entre las que destacan la procesión y la tradicional romería en honor a San Isidro Labrador.

-Rastro de Torremolinos. Cuenta con artículos únicos de segunda mano: decoración, música, libros, juguetes… Se celebra todos los domingos, de 9:00 a 14:00 horas en el Recinto Ferial de la localidad.

-Rastro de Fuengirola. Todos los sábados en el recinto ferial de la ciudad, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente.