El pueblo medieval español perfecto para recorrer a pie: con 3.000 habitantes y un castillo que es un Monumento Histórico

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Las claves Generado con IA Sabiote, en Jaén, es una villa medieval bien conservada con poco más de 3.000 habitantes y un castillo renacentista declarado Monumento Histórico Nacional en 1931. El municipio conserva murallas, puertas defensivas y calles estrechas, reflejando su pasado estratégico desde la época andalusí y tras la Reconquista. Durante las Fiestas del Medievo, Sabiote revive su historia con mercados medievales, exhibiciones y carreras de caballos, atrayendo numerosos visitantes. La gastronomía local incluye platos tradicionales como andrajos, ajoharina, migas y repostería destacada como los históricos roscos de San Ginés.

Entre olivares interminables y en pleno corazón de la provincia de Jaén se esconde Sabiote, una de las villas medievales mejor conservadas del interior andaluz. Con poco más de 3.000 habitantes, este pequeño municipio mantiene todavía el trazado histórico de las antiguas poblaciones y presume de un impresionante castillo renacentista declarado Monumento Histórico Nacional en 1931.

Pasear por Sabiote es hacerlo entre murallas, puertas defensivas y calles estrechas que aún conservan ese aroma de siglos pasados. Su posición estratégica sobre la Loma de Úbeda convirtió al municipio en un enclave estratégico desde la época andalusí.

Con el avance de la Reconquista, la villa fue conquistada por Fernando III en el siglo XIII y pasó posteriormente a manos de la Orden de Calatrava, una de las órdenes militares más poderosas de Castilla.

Durante siglos, Sabiote fue ampliando su entramado urbano y reforzando sus defensas con nuevas murallas, torres y puertas de acceso que todavía hoy forman parte de su identidad histórica.

El gran símbolo del municipio es el Castillo de Sabiote, una fortaleza remodelada en el siglo XVI por el arquitecto Andrés de Vandelvira para Francisco de los Cobos, secretario del emperador Carlos V. Lo que originalmente había sido una alcazaba se transformó entonces en un elegante castillo renacentista.

A lo largo de la historia, el castillo participó en numerosos conflictos ligados a la nobleza castellana, las luchas dinásticas y las campañas militares desarrolladas en Andalucía. Incluso sus cañones fueron utilizados durante la rebelión morisca de Granada en el siglo XVI antes de acabar fundidos para fabricar campanas.

Más allá del castillo, el gran atractivo de Sabiote está en recorrer su casco urbano sin prisas. Muchas de sus calles todavía conservan la estructura medieval marcada por las antiguas murallas, creando un recorrido lleno de cuestas, lugares históricos y fachadas de piedra.

Uno de los momentos más especiales para visitar Sabiote es durante sus conocidas Fiestas del Medievo. Durante varios días, el municipio se transforma completamente y revive su pasado histórico con mercados medievales, exhibiciones de esgrima, representaciones teatrales y música tradicional.

El castillo se convierte en el centro de las celebraciones y las calles se llenan de decoración renacentista, caballos y vecinos vestidos con trajes de la época. Precisamente las carreras de caballos son una de las tradiciones más llamativas de estas fiestas, que cada año atraen a numerosos visitantes al municipio jiennense.

La visita a Sabiote también permite descubrir una de las cocinas más tradicionales de la comarca, marcada por la herencia andalusí, la cultura del aceite de oliva y las antiguas recetas populares transmitidas durante generaciones. Muchos de sus platos siguen elaborándose igual que hace siglos.

Gastronomía de Sabiote

Entre las recetas más típicas destacan los andrajos, el ajoharina o las tradicionales migas de pan acompañadas de torreznos, chorizo, aceitunas, uvas o melón. También son muy populares platos como la sopa de tomate conocida localmente como “sopa de pelo liebre”, el arroz cortijero, la cazuela de panetes o la tortilla de berenjena.

La repostería ocupa además un lugar muy importante en la tradición sabioteña. Destacan especialmente los históricos roscos de San Ginés, vinculados a una antigua tradición popular según la cual se conservaban durante todo el año como símbolo de prosperidad y abundancia en los hogares. También son muy conocidos los roscos de blanquete, los borrachuelos, perrunas, polvorones o empanadillas caseras.

A todo ello se suma la cultura del tapeo, muy presente en los bares y tabernas del municipio. Tapas como las papas a lo pobre, carne con tomate, picadillo de chorizo, morcilla, pinchitos o caracoles en temporada forman parte de una gastronomía sencilla pero muy ligada a la identidad histórica y popular de este pueblo medieval jiennense.