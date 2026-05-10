Confirmado por ley: la empresa debe avisar al trabajador 5 días antes de un cambio de horario

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una rueda de prensa. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA La ley obliga a las empresas a avisar con al menos cinco días de antelación a los trabajadores sobre cualquier cambio en el horario laboral. El plazo de preaviso puede ampliarse mediante convenio colectivo, pero nunca reducirse por debajo del mínimo legal de cinco días. Si el cambio de horario es una modificación sustancial, la empresa debe justificarlo por razones económicas, técnicas, organizativas o productivas y seguir un procedimiento específico. El trabajador puede impugnar cambios sustanciales ante la justicia laboral y, en ciertos casos, solicitar la extinción del contrato con indemnización.

La normativa laboral española protege el tiempo de descanso de los trabajadores como un derecho fundamental. Cuando una empresa necesita modificar la distribución de la jornada, la ley impone condiciones claras para que ese cambio no se produzca de manera abrupta ni sorpresiva, preservando así la capacidad del empleado de organizar su vida personal y familiar.

El artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores es la norma de referencia en esta materia. Permite que a través de convenio colectivo o acuerdo de empresa se distribuya la jornada de forma irregular a lo largo del año, pero añade una garantía esencial: el trabajador debe conocer con al menos cinco días de antelación el día concreto y el horario en que prestará sus servicios.

Los convenios pueden ampliar ese margen, fijándolo en siete o diez días, pero en ningún caso pueden rebajarlo por debajo del mínimo que establece la ley.

Este preaviso mínimo de cinco días no opera de forma automática en todas las situaciones. En el trabajo a turnos, la cuestión es más matizada: la regulación específica de esta modalidad no establece un plazo concreto, y los tribunales han subrayado que no es posible aplicar la regla de los cinco días a cualquier cambio ordinario de turno sin examinar las circunstancias particulares de cada caso.

Existe, además, una distinción importante que conviene tener presente. Una cosa es el ajuste puntual de horario dentro del margen que permite la jornada irregular pactada, y otra muy distinta es una alteración profunda de la organización del tiempo de trabajo.

Cuando el cambio supera ese umbral, deja de ser una simple variación y pasa a ser una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, figura regulada en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.

En este supuesto, la empresa no puede actuar de forma discrecional: debe acreditar razones económicas, técnicas,organizativas o productivas que lo justifiquen, y seguir un procedimiento con mayores garantías para el trabajador.

Frente a una modificación sustancial, el empleado dispone de varias vías de defensa. Puede impugnarla ante la jurisdicción social para que sea declarada injustificada o nula, y en determinadas circunstancias puede incluso solicitar la extinción de su contrato con derecho a percibir una indemnización.

En la práctica, se recomienda que la empresa comunique cualquier cambio de forma individualizada y por escrito, ya sea en soporte físico o mediante un medio electrónico que deje constancia fehaciente.

Esa comunicación debería recoger el nuevo horario, la fecha a partir de la cual entra en vigor, la duración prevista del cambio y el fundamento legal o convencional en el que la empresa se apoya para adoptarlo.