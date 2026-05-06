El pueblo marinero con una de las mejores playas de España: aguas cristalinas y un entorno virgen

La playa de los Muertos, en Carboneras (Almería). E. E. M.

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Las claves Generado con IA Carboneras, en el Parque Natural de Cabo de Gata, destaca por sus más de 17 kilómetros de costa con playas y calas de gran valor natural. La Playa de los Muertos es considerada una de las más espectaculares de España, con aguas cristalinas y entorno virgen. El Castillo de San Andrés, fortaleza del siglo XVI, es un emblema de Carboneras y actualmente se puede visitar de forma gratuita. La Isla de San Andrés, frente a la costa, es famosa por su riqueza natural y es un lugar destacado para el buceo y el snorkel.

En la costa de Almería, dentro del entorno del Parque Natural de Cabo de Gata, hay un nombre propio que brilla sobre todos los demás. Carboneras destaca por sus más de 17 kilómetros de costa, donde se alternan playas abiertas, calas y espacios naturales de gran valor.

Entre todas ellas destaca la Playa de los Muertos, considerada una de las más espectaculares de España por sus aguas cristalinas y su entorno prácticamente virgen que recuerda a paisajes caribeños.

Su acceso requiere un paseo de 15 minutos descendiendo la montaña, que se convierten en subida a la vuelta. Junto a ella, otras como la Playa del Corral o la de Los Cocones ofrecen espacios más tranquilos, mientras que también hay playas urbanas como Las Marinicas, Los Barquicos o La Puntica.

En el centro del municipio se alza el Castillo de San Andrés, una fortaleza del siglo XVI ligada al origen de Carboneras. El edificio conserva parte de su estructura defensiva original, con dos torres iguales y una torre principal de mayor tamaño.

Durante siglos desempeñó un papel clave en la vigilancia del litoral frente a incursiones, y hoy sigue siendo uno de los elementos más representativos del municipio. Tras su restauración en 2013, el castillo puede visitarse de forma gratuita y acoge exposiciones temporales en su interior.

En su costa se encuentra la Isla de San Andrés, un monumento natural situado frente a la playa de la Puntica que se ha convertido en una de las señas de identidad de Carboneras. Con una silueta que recuerda a una ballena, está formada por dos islotes rocosos, Isla Grande e Isla Chica, de origen volcánico y muy próximos a la costa.

Aunque a simple vista pueda parecer un lugar árido, posee una gran riqueza natural, especialmente en sus fondos marinos, donde las praderas de posidonia oceánica favorecen la presencia de especies como meros, pulpos o sepias.

También es habitual observar aves marinas que encuentran en la isla un lugar seguro donde anidar. Todo ello lo convierte en uno de los lugares más famosos para hacer buceo o snorkel.

A todo ello se suma una de las tradiciones más consolidadas del municipio, la fiesta de moros y cristianos en honor a San Antonio de Padua, que se celebra cada mes de junio.

Durante varios días, Carboneras se llena de desfiles, música, verbenas y actos populares, aunque el momento principal es cuando tiene lugar la representación principal.

Por la mañana se escenifica el desembarco del bando moro en la playa y la posterior batalla frente al ejército cristiano, mientras que por la tarde se desarrolla el desenlace final con un segundo enfrentamiento que termina con la conversión del rey moro al cristianismo.

La gastronomía mantiene una conexión directa con el mar. El pescado y el marisco llegan a diario desde la lonja, y forman la base de una cocina en la que destacan los arroces, la gamba roja o especies locales como el galán.