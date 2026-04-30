¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Málaga este 1 de Mayo, Día del Trabajador?

Clientes en el centro comercial El Ingenio de Vélez Málaga.

Las claves

Las claves Generado con IA El 1 de mayo, Día del Trabajador, ningún supermercado ni centro comercial abrirá en Málaga capital ni en la provincia. Las grandes superficies como Rosaleda, Vialia Málaga, Larios Centro, Plaza Mayor y McArthurGlen Designer Outlet Málaga permanecerán cerradas. Tampoco abrirán cadenas como El Corte Inglés, Carrefour, Ikea, Leroy Merlin o Conforama, ni supermercados como Mercadona, Aldi, Lidl, Dia, Alcampo y Supeco. Solo la zona de cines y restauración de los centros comerciales se mantendrá operativa durante el festivo.

El 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, se celebra en toda España como una jornada dedicada a los derechos laborales y reivindicaciones de la clase trabajadora. Al ser un festivo nacional no laborable, este día trae consigo alteraciones en los horarios habituales de apertura de supermercados y centros comerciales.

A diferencia de otros festivos en los que algunos establecimientos permanecen abiertos por autorización especial, este 1 de mayo ningún supermercado ni centro comercial abrirá sus puertas en Málaga capital ni en la provincia.

Tanto las grandes superficies permanecerán cerrados durante toda la jornada, a excepción de la zona de cines y restauración.

Centros comerciales como Rosaleda, Vialia Málaga, Larios Centro, Plaza Mayor y McArthurGlen Designer Outlet Málaga no estarán operativos.

Tampoco abrirán otros espacios como Los Patios, Málaga Plaza y Málaga Nostrum, ni grandes cadenas como El Corte Inglés, Carrefour, Ikea, Leroy Merlin o Conforama.

En la provincia, tampoco abrirán La Cañada (Marbella), Miramar (Fuengirola), Rincón de la Victoria, Puerto Marina Shopping (Benalmádena), La Trocha (Coín), La Verónica (Antequera) y El Ingenio (Vélez-Málaga). Sí que se mantendrán activos los restaurantes.

Supermercados

Respecto a los supermercados, todas las grandes cadenas como Mercadona, Aldi, Lidl, Dia, Alcampo y Supeco cerrarán sus puertas por tratarse de un festivo nacional.

La reapertura se producirá al día siguiente, viernes 2 de mayo, con el horario habitual, que en la mayoría de establecimientos es de 09:00 a 22:00 horas. Además, el domingo 3 de mayo, los centros comerciales también abrirán en Málaga con motivo del Día de la Madre.

La normativa autonómica fija que, además de atenderse de forma prioritaria al atractivo comercialde los días para las personas consumidoras, se cumplirán otros criterios, como la apertura obligatoria de al menos un día festivo cuando se produzca la coincidencia de dos o más festivos continuados; o la apertura en los domingos y festivos correspondientes a los períodos tradicionales de rebajas o ventas promocionales.

Otros criterios establecidos por la normativa son la apertura en domingos y festivos de mayor afluencia turística.