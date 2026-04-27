Churros, café y jueves reinventados: una mañana entre desayunos en La Malagueta

Las claves

Las claves Generado con IA La churrería Amaro en La Malagueta es un punto de encuentro matutino donde la rutina de desayunar churros y café se convierte en un ritual para los vecinos. Un grupo de seis hombres mayores mantiene la tradición de reunirse cada jueves desde 2016 para desayunar juntos, conversar y rellenar La Quiniela. La vida de la cafetería transcurre entre pedidos rápidos, rituales silenciosos y gestos cotidianos que reflejan la esencia del barrio y la importancia de las pequeñas costumbres. Jose, el encargado, mantiene la filosofía de ofrecer calidad y buen servicio a precios asequibles, haciendo de la sencillez y la cercanía sus señas de identidad.

“Tres churritos, Jose”. La frase no tiene nada de excepcional, pero es imprescindible. Así Jose sabe cuántos churros lanzar a los brazos ardientes del aceite. De fondo, en un segundo plano casi imperceptible, el programa de Ana Rosa, no por nada especial, pero las mañanas en la churrería Amaro no serían lo mismo sin ella. Una voz pide paso entre la multitud de las primeras horas: “Yo le voy a poner un uno al Málaga”.

El paso del tiempo se mide en pedidos. Algunos llegan con prisas, no da para más la pausa para desayunar. Otros se toman su tiempo, porque “yo sin mi café y mi pitufo mixto no soy persona”. Y un selecto grupo reduce su estancia a un par de gestos, un fugaz trago de Ponche Caballero, para quitarse el frío.

— La media estará en unos ciento y pico desayunos por servicio, nunca me ha dado por calcularlo —, comenta Jose en una de las pocas treguas que le concede la mañana.

La rutina del interior hace olvidar durante un rato dónde está exactamente este lugar. Desde dentro cuesta imaginarlo, pero el mar está cerca. Muy cerca.

El semáforo más cercano, a unos 200 metros, luce una pegatina del Djurgårdens IF Fotboll — sueco, como las albóndigas, el arenque o Jonas Jerebko — que ya es inherente a ese cruce. Detalles pequeños, casi invisibles, que convierten la rutina en un plano fijo y hacen que las mañanas en La Malagueta sean casi gemelas.

A la derecha la tienda de ropa Sam Newman, donde la actividad se hace esperar. A mano izquierda un estanco, un homenaje de la vida misma al dicho de “café y cigarro…”. Y enfrente, el Gran Hotel Miramar, imponente incluso desde en un segundo plano. Desde fuera, todo parece inmóvil. Pero basta cruzar la puerta para entender que la quietud es una máscara. Dentro, la rutina se mueve, habla, pide paso y se organiza sin levantar la voz, aunque haciéndose sentir, como si cada mañana supiera exactamente cuál es su sitio.

Exterior de la cafetería Amaro. Alejandro Postigo

A las 9:04, llega un hombre mayor que parece medir el tiempo con exactitud suiza. Entra, no media palabra, y en silencio le sirven su sombra doble. El café desaparece en un trago, como si la mañana no existiera fuera de esa taza.

Tres minutos más tarde, ya ha desaparecido por la puerta de la misma manera en que entró: sin ruido, sin dejar huella, como un ladrón de guante blanco, aunque el café lo ha pagado. Es un espectáculo silencioso que se repite y nadie discute, porque todos conocen los pequeños rituales de los demás.

Mientras tanto, hay quien prefiere la lectura. Periódicos de papel se despliegan sobre mesas o rodillas, con titulares que casi nadie comenta en voz alta. La tinta y el aroma del café se mezclan con el aceite caliente, y esa combinación convierte la rutina en algo tangible, casi sólido. Leer en papel es hoy un acto de rebeldía.

Entre los ocho taburetes que custodian la barra, los encargos para llevar improvisan su propio jazz, Sebastian Wilder estaría orgulloso. “Dos churritos, Jose”.

Gente que trabaja en las tiendas y oficinas de alrededor pasa rápido, recoge su desayuno empaquetado y desaparece, dejando apenas un eco de conversación y el sonido de la caja, salvo los que pagan con tarjeta.

Entre ellos, una mujer que llega a las 8:45 pide su sombra, un pitufo integral con aceite y jamón y un churro mientras envía un mensaje de “buenos días” a su hijo, si es que le ha dado por levantarse. A las 9:00 ya se ha ido, como un reloj que marca sus propios tiempos, dejando la mesa libre para el siguiente visitante.

Todos los gestos y sonidos viven por y para ese instante. Una bandeja se escurre un centímetro más por el peso de los churros que sobre ella reposan. La cuchara resuena con suavidad y fuerza mientras integra el azúcar en esa taza de café, el tintineo es caótico, pero hay orden en ese caos. Una pareja se acomoda en una de las mesas, quizás él ha tenido el valor de invitarla a un café. Cada día tiene la misma música, aunque no siempre suena igual y todo parece encajar sin necesidad de reloj ni calendario.

También los aromas recitan poemas y cuentan historias. Café, aceite y pan recién tostado, mientras el Mediterráneo sirve de banda sonora cuando el silencio intenta hacerse protagonista. Una película bien ambientada.

A las 8:30 Jose enrolla la cortina metálica para dar por comenzado el turno, pero antes de que la termine de subir ya hay dos de los seis integrantes habituales dentro. Puntuales, como el amanecer. Desde la puerta se ve cómo el sol empieza a colarse por la playa de La Malagueta, despejando las pocas sombras y dando la entrada al ruido, como si el día también estuviera desperezándose. Ellos esperan. No tienen prisa.

Dos minutos después llegan otros dos. Ya son cuatro. No hacen falta saludos largos, presentaciones ni explicaciones. A las 8:43 se completa el grupo. Seis hombres mayores, apenas dos clientes más en la churrería y una mesa que empieza a adquirir un peso distinto mientras el televisor sobre ellos da los buenos días. Cuando ya están todos, esperan unos minutos antes de pedir, como si el desayuno también tuviera su propio tiempo de cortesía.

Ocho churros y seis sombras recorren los dos metros que separan la barra de su mesa. El pedido llega sin levantar la voz, casi de memoria, pero sin el casi. Empiezan hablando de la actualidad del día, de política y de sucesos, con frases cortas y opiniones medidas. No tardan mucho en cambiar de tercio. El fútbol aparece sin anunciarse, como un tema inevitable, y la conversación empieza a girar sola hacia ese terreno conocido y desconocido a la vez.

Cuando los desayunos se terminan, un comando formado por dos de ellos se levanta para ir a por los papeles de La Quiniela de esa jornada. Al rato regresan, en un ejercicio casi religioso. Los papeles se colocan sobre la mesa con cuidado, como si fueran documentos importantes. Para cerrar el desayuno, se reparten una botella de agua entre todos, un gesto sencillo que parece sellar el ritual.

El reloj marca las 9:27 y las cuatro paredes que hacen de la churrería lo que es, se vuelven una zona de tránsito. No cabe un alma más, aunque ese lleno apenas dura un minuto, muchos pedidos para llevar. El ruido sube, las voces se cruzan, los pedidos se encadenan. Dos minutos después, a las 9:29, los seis sacan sus bolígrafos y empiezan a rellenar La Quiniela. Lo hacen mientras siguen hablando de otras cosas, como si los resultados ocuparan los silencios entre frases y no al revés.

Antes de que los bolígrafos salgan de los bolsillos, hay un instante de pausa. Un silencio breve, casi imperceptible, en el que nadie mira el reloj pero todos saben que es la hora. Jose pasa cerca de la mesa, habla con unos clientes de la mesa de al lado. El detalle parece interrumpir el ritual, como una señal. Se produce un momento de pausa. No hay nervios, solo costumbre.

Interior de la cafetería. Alejandro Postigo

La conversación continúa, pero ya no es la misma. Las frases se alargan menos, aparecen más silencios. Se habla de cualquier cosa —una obra en el barrio, un médico, una llamada pendiente—, pero el centro de la mesa empieza a reclamar atención. Los papeles esperan. La Quiniela todavía no ha empezado, pero ya está presente, ocupando espacio sin hacer ruido.

No se explican. No justifican los signos. Se mueven por sensaciones, por intuiciones, como los propios futbolistas cuando pisan el campo. A las 9:36, con la misma metodología invisible, pasan a los equipos de Segunda División. “Al Málaga le voy a poner un 1”. “El Granada viene de jugar Copa del Rey”. Frases sueltas que flotan en el aire, se asimilan sin discusión y marcan el rumbo de los bolígrafos. 1, X o 2.

A las 9:42 terminan de completar La Quiniela, se termina el ritual. Cuatro minutos más tarde, de la misma manera que entraron, recogen y se van, sin hacer ruido ni llamar la atención, como la rutina misma. El local queda de repente más grande, más vacío, como si alguien hubiera retirado un cuadro de la pared. Estos seis hombres llevan viniendo desde que la churrería abrió en 2016. Cada jueves repiten el mismo gesto, el mismo horario, la misma tradición. Y durante poco más de una hora, convierten una mesa cualquiera en el centro exacto de la mañana.

La mañana no se detiene demasiado en esa mesa. Jose sigue a lo suyo al mando de los churros con la misma cadencia, respondiendo a nuevos pedidos y colocando platos como si nada hubiera ocurrido. Entran clientes distintos, con otros horarios y otras urgencias, y la churrería recupera su pulso habitual. Aquí no hay actos finales ni aplausos: solo una continuidad silenciosa que sostiene el día desde temprano.

Al final del turno, la cuenta vuelve a la barra. Pequeña, discreta, casi imperceptible, pero con todo el peso de la mañana. Se paga, se da las gracias, y nadie revisa los números dos veces. Aquí, tres euros bastan para un café y un par de churros, y eso en plena Malagueta, donde hasta el aire tiene etiqueta de lujo.

— No dejan de ser churros, café, chocolate… Nosotros mientras podamos ir cubriendo gastos y dando un buen servicio y calidad a un buen precio, ¿por qué no seguir manteniéndolo? — explica Jose.

No hace falta añadir nada más. La filosofía está en los gestos: la forma de servir, el aceite chisporroteante, la exactitud de los pedidos. Lo barato no es un reclamo, es un principio silencioso que se percibe en cada sombra, en cada pitufo, en cada churro dorado que llega a la mesa.

Cuando la última taza se recoge y el aceite empieza a enfriarse, uno entiende que la cuenta es más que un número. Es el cierre de un turno que ha sido perfecto en su sencillez: desayuno, rutina, ritual y despedida. Tres churritos, Jose. El mismo gesto que abrió la mañana ahora la concluye, y mañana volverá a empezar, igual de sencillo, igual de justo, igual de humano.

Alejandro Postigo es estudiante de la facultad de Periodismo en la Universidad de Málaga y participa en la sección La cantera periodística de la UMA a través de la cual EL ESPAÑOL de Málaga da su primera oportunidad a los jóvenes talentos.