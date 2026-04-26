La ciudad romana perfecta para recorrer a pie: no está en Italia y es un tesoro andaluz con un teatro en roca y entrada gratis

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Las claves Generado con IA Acinipo, conocida como "Ronda la Vieja", es una antigua ciudad romana situada a 18 km de Ronda, en Málaga, con entrada gratuita y recorridos a pie. El yacimiento destaca por su teatro romano excavado en la roca caliza, datado en el siglo I a.C., capaz de albergar unas 2.000 personas y considerado uno de los más singulares de Hispania. El enclave presenta restos de viviendas, termas, murallas, foro, templos y tres necrópolis, con evidencias de ocupación desde la Edad del Cobre hasta la época romana. Declarada Monumento Histórico-Artístico, Acinipo es fácilmente accesible y la visita puede combinarse con paradas en Ronda o Setenil de las Bodegas.

A apenas dieciocho kilómetros del bullicio turístico de Ronda, en pleno corazón de la Serranía malagueña, se levanta una meseta caliza de 999 metros de altitud que durante siglos fue conocida como "Ronda la Vieja". Bajo ese topónimo popular se esconde, en realidad, una de las ciudades romanas más singulares de la antigua Hispania: Acinipo.

Y, a diferencia de muchos yacimientos italianos, aquí no hay colas ni entradas de pago. La visita es gratuita y el recorrido se hace íntegramente a pie, en mitad de un paisaje silencioso que, en días claros, permite divisar las provincias de Málaga, Cádiz y Sevilla.

De la Edad del Cobre al Imperio Romano

Aunque su esplendor llegó con Roma, la mesa de Acinipo lleva habitada desde mucho antes. Las excavaciones arqueológicas indican que la mesa fue ocupada por primera vez en la Edad del Cobre, hacia el 3000 a. C.

En los siglos IX y VIII a. C. el lugar entró en contacto con los fenicios establecidos en la costa de Málaga y, a finales del siglo VII a. C., fue abandonada para volver a ocuparse a lo largo del siglo V a. C., ya en época ibérica.

La presencia romana, que arrancó a partir del año 206 a. C., lo cambió todo: llegaron los edificios monumentales, la acuñación de moneda propia y, finalmente, la conversión de Acinipo en municipio romano.

Su nombre aparece en textos clásicos como los de Claudio Ptolomeo y Plinio el Viejo, y los estudiosos creen que el topónimo Acini-ippo combina una raíz tartesia con un término que podría aludir a "ciudad", aunque los romanos lo reinterpretaron asociándolo a los granos de uva que aparecen en sus monedas.

Las primeras noticias modernas del yacimiento se remontan al siglo XVI, con el erudito Lorenzo de Padilla, y fue Fariña del Corral quien, en 1650, identificó por primera vez el teatro como construcción romana.

Sus piezas, decoradas con racimos de uva, apuntan a un núcleo agrícola próspero, asentado sobre tierras fértiles y con acceso a recursos del entorno como mármol, piedra de construcción, mineral de hierro y arcilla de gran calidad para la producción alfarera.

Un teatro excavado en la roca

El protagonista absoluto del yacimiento es su teatro romano, datado por la Junta de Andalucía posiblemente a mediados del siglo I a. C., considerado uno de los más antiguos y singulares de la antigua Hispania romana.

Su singularidad reside en un rasgo poco habitual: la cavea, el graderío semicircular, no se levantó sobre estructuras elevadas, sino que fue excavada directamente en la roca caliza natural de la propia meseta.

El edificio tiene un diámetro aproximado de 62 metros y pudo albergar a unas 2.000 personas. Conserva el graderío en su totalidad, así como la orchestra, el espacio semicircular reservado a las autoridades, pavimentado con mármol rosado local y restituido a partir de los testigos que se conservaban, y el frente escénico, construido con sillares hoy desnudos, pero que en su día albergaba esculturas, columnas, mármoles, inscripciones y altares, expoliados tras el abandono de la ciudad.

La escena se articula en dos elementos: el púlpitum, el espacio donde tenía lugar la representación, cuya planta pudo definirse con precisión gracias a los clavos hallados durante la excavación, y los muros escénicos, entre los que destacan el hyposkenion y un espacio interior denominado choragia. Investigaciones académicas han señalado que este teatro presenta diferencias notables respecto a las normas descritas por Vitruvio en Los diez libros de arquitectura, lo que lo convierte en una pieza atípica dentro de la arquitectura romana.

Un paseo arqueológico entre ruinas

El recorrido por Acinipo es sencillo y accesible. Tras dejar el coche en el aparcamiento exterior, una senda asciende por la mesa entre majanos, montones de piedra acumulados durante décadas de uso agrícola y formados, en buena parte, por sillares romanos reutilizados.

Aparece después una domus construida en el siglo I d. C., una gran vivienda señorial organizada en torno a un patio central con un pequeño altar doméstico, o larario. Con el tiempo, este espacio perdió su función residencial y pasó a ser utilizado como taller artesanal.

El camino conduce al teatro, punto central de la visita, y continúa hacia las termas, levantadas en torno al cambio de era sobre uno de los manantiales naturales de la mesa, de caudal constante. De ellas se conservan tres piscinas y, como peculiaridad, una palestra anexa: un espacio rectangular rodeado de columnas destinado al ejercicio físico, testimonio de la influencia griega en la vida cotidiana romana. También son visibles restos de la muralla, torres defensivas y estructuras vinculadas al antiguo foro, así como vestigios de templos.

Una necrópolis con eco íbero

Uno de los hallazgos más reveladores de Acinipo está fuera del recinto amurallado: sus necrópolis. Las investigaciones actuales han identificado tres espacios funerarios distintos. De la primera campaña de excavaciones se recuperaron 42 urnas para cenizas y un cuerpo inhumado, en una disposición que llamó la atención de los arqueólogos: en lugar de situarse a la entrada de la ciudad, como era costumbre romana, las tumbas se distribuyen en una serie de terrazas alejadas del núcleo urbano, una práctica heredada de los pueblos íberos que habitaban la Península antes de la llegada de Roma.

La fundación de esta necrópolis se sitúa hacia el siglo IV a. C. y su uso se prolongó durante los primeros siglos de la era cristiana. La cremación se realizaba en un ustrinum, un crematorio que, en este caso, los arqueólogos han identificado como de carácter familiar y empleado durante siglos, y en torno a las cenizas se depositaba el ajuar, generalmente quemado. Entre los objetos hallados figuran botones de hueso, pequeños broches metálicos para cerrar la toga, un espejo de bronce, pinzas, un plato y restos de un lacrimario. Estos hallazgos, junto a los restos de madera de las cajas usadas para trasladar los cuerpos a la pira, han permitido reconstruir con bastante detalle el rito funerario practicado en la ciudad.

De ciudad relevante a enclave olvidado

Acinipo entró en decadencia a partir del siglo III d. C., como pone de manifiesto el abandono del teatro a finales del siglo II o inicios del III, la pérdida del carácter residencial de la domus y la reutilización de las termas como espacio industrial. El centro administrativo de la zona pasó entonces a Arunda, la actual Ronda. Para el siglo V, su papel en la comarca era ya residual.

Fue a partir del siglo XVI cuando empezó a conocerse popularmente como "Ronda la Vieja", bajo la creencia de que había sido el asentamiento original de la actual ciudad. Hoy se sabe que ambas ciudades, Acinipo y Arunda, coexistieron en el tiempo.

El enclave fue declarado Monumento Histórico-Artístico el 3 de junio de 1931 y, en 2011, la Junta de Andalucía amplió su protección mediante el Decreto 22/2011, de 8 de febrero, inscribiendo toda la mesa en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural con la tipología de Zona Arqueológica.

Cómo visitarla

El yacimiento se encuentra en el partido rural de Peñacerrada (Carretera MA-486, km 11,8), término municipal de Ronda, a unos 18 kilómetros del casco urbano. Habitualmente se accede desde la A-374 en dirección Sevilla, tomando el desvío hacia la MA-7402. La entrada es gratuita y el horario habitual es de martes a sábado de 10.00 a 17.00 y domingos y festivos de 9.00 a 14.30, permaneciendo cerrado los lunes. Para confirmar disponibilidad, la Junta de Andalucía facilita el teléfono 951 041 452 y el correo svipc.dpma.ccul@juntadeandalucia.es; la Oficina Municipal de Turismo de Ronda atiende también en el 952 187 119.

La excursión puede completarse con una parada en Setenil de las Bodegas, a unos diez minutos en coche, o en la propia Ronda, donde el Museo Municipal conserva parte de los hallazgos del yacimiento.