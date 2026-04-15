Bioparc Fuengirola lanza 'Origen', un concurso de fotografía para celebrar "25 años de conservación"

Las claves

Las claves Generado con IA Bioparc Fuengirola lanza el concurso de fotografía 'Origen' para celebrar su 25º aniversario y promover la conexión con la naturaleza. El certamen busca imágenes que no solo destaquen por su estética, sino que transmitan emociones y conciencia sobre la protección de la vida. La fotografía ganadora será premiada con un viaje para dos personas y contribuirá a la conservación a través de una donación a la Fundación BIOPARC. Las 25 mejores fotos formarán parte de una exposición en el parque y los visitantes podrán participar eligiendo la obra ganadora.

En un momento en el que la relación entre las personas y la naturaleza cobra más importancia que nunca, Bioparc Fuengirola presenta “Origen”, un concurso de fotografía que invita a detenerse, observar y redescubrir el valor de lo esencial.

La iniciativa, enmarcada en la celebración del 25º aniversario del parque, nace con una vocación clara: poner en valor la mirada de quienes visitan Bioparc y su capacidad para generar conexión, emoción y conciencia.

Bajo el subtítulo “Imágenes que inspiran, emociones que protegen la vida”, el certamen propone algo más que una convocatoria fotográfica. Se plantea como una experiencia colectiva en la que cada imagen es una forma de interpretar la naturaleza y, al mismo tiempo, una oportunidad para protegerla.

Durante estos 25 años, Bioparc Fuengirola se ha consolidado como un espacio donde la naturaleza no solo se observa, sino que se vive. Sus hábitats recreados, su enfoque en la conservación y la cercanía con la fauna han generado millones de momentos únicos para quienes lo visitan.

Muchos de esos instantes han quedado capturados en fotografías: miradas entre especies, comportamientos inesperados, escenas que transmiten calma, fuerza o fragilidad. “Origen” parte de esa realidad: de la idea de que la fotografía no solo documenta, sino que también transforma la forma en la que entendemos el mundo natural.

El concurso busca reunir imágenes capaces de ir más allá de lo estético. Porque el objetivo no es solo encontrar la mejor fotografía, sino aquellas que consigan emocionar.

La obra ganadora será premiada con un viaje para dos personas y, además, tendrá un impacto directo en la conservación: Bioparc Fuengirola realizará una donación a la Fundación BIOPARC en nombre del autor, destinada a un proyecto de protección de especies. De este modo, la imagen deja de ser únicamente una representación para convertirse en acción.

Las 25 fotografías seleccionadas formarán parte de una exposición dentro del parque, concebida como uno de los hitos culturales del 25º aniversario.

Durante el recorrido, los visitantes no solo observarán las imágenes, sino que también podrán participar en la elección de la obra ganadora, integrándose en un proceso que refuerza el carácter colectivo del proyecto.

El nombre del concurso no es casual. “Origen” hace referencia a ese punto de partida común: la conexión entre las personas y la naturaleza. En un contexto marcado por los desafíos medioambientales, esta iniciativa propone una pausa. Un momento para mirar de otra manera.

El plazo de participación estará abierto hasta el 26 de abril. Las personas interesadas pueden consultar las bases completas y toda la información sobre el concurso en la web oficial de Bioparc Fuengirola.