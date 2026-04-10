Guía de planes para el fin de semana en Málaga: mercadillos, festivales gastronómicos y exposiciones

Las claves nuevo Generado con IA Málaga ofrece mercadillos, festivales de danza, teatro y exposiciones del 10 al 12 de abril en diferentes espacios culturales y al aire libre. Destacan el Festival de Artes Vivas en varios museos, el Mercado de Primavera en Muelle Uno y el Festival TIP TOE de danza en el Teatro del Soho CaixaBank. Las exposiciones incluyen un homenaje a Anna Pávlova en la Colección del Museo Ruso, obras de Mariano Fortuny en el Museo Carmen Thyssen y actividades para niños en el Centre Pompidou Málaga. En la provincia se celebran eventos gastronómicos, ferias de moda flamenca, mercadillos, una carrera solidaria en Coín y certámenes de música y de razas caninas.

Comienza un nuevo fin de semana en Málaga. Habrá mercadillos, festivales, teatro y exposiciones. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 10, 11 y 12 de abril.

-Festival de Artes Vivas (FAV) en Málaga. Del 13 al 25 de abril, la segunda edición de este festival reúne performances, danza, teatro y talleres participativos en espacios como el Centre Pompidou Málaga, el Museo Casa Natal Picasso, la Colección del Museo Ruso y el MUCAC La Coracha, con propuestas que invitan a experimentar nuevas formas de relación con el arte y los espacios expositivos.

-Mercado de Primavera en Muelle Uno. El puerto de Málaga acoge una nueva edición de este mercado estacional con puestos de artesanía, moda, decoración y gastronomía local, en un paseo al aire libre junto al mar ideal para disfrutar en familia. Con horario habitual de 10:00 a 22:00 horas.

-Festival TIP TOE en Teatro del Soho CaixaBank. Del 11 al 19 de abril, el teatro malagueño acoge la primera edición del Soho International Dance Festival TIP TOE, con compañías internacionales de danza y espectáculos como Les Saisons (11 y 12 de abril), Bavarian Junior Ballet (14 de abril), Folia (16 y 17 de abril), Fordlandia (18 de abril) y Lost Letters (19 de abril), todos a las 19:00 horas.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Ya puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-Mariano Fortuny en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la exposición temporal de Mariano Fortuny, una selección de más de una treintena de obras, entre dibujos y grabados, pertenecientes a la colección del Musée Goya de Castres.

-Pompidou Málaga. El espacio museístico celebra su décimo aniversario con exposiciones como Place-Ness y It's Playtime o 'Vassily Kandinsky, pionero del arte abstracto'. El Espacio Joven acogerá hasta febrero de 2027, en colaboración con la Fundación ”la Caixa”, dos propuestas dirigidas al público infantil que invitan a explorar el espacio, la arquitectura y el juego desde una experiencia inmersiva y sensorial.

-Mes de la Moda en el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga. Esta semana arranca el ciclo de mesas del MAM Fashion Forum, en el que destacadas voces del sector reflexionan sobre creación, sostenibilidad, historia y experiencia profesional, consolidando a Málaga como un punto de encuentro entre talento emergente y figuras consolidadas de la moda.

Actividades en la provincia

-The Burger Cup en Vélez-Málaga. Del 8 al 12 de abril, la Plaza de los Grupos de Fuerzas Regulares acoge este festival gastronómico itinerante que reúne a nueve hamburgueserías de distintos puntos de España, con food trucks, música en directo, sesiones de DJ y actividades para todos los públicos, en un evento con entrada libre donde los asistentes podrán votar la mejor hamburguesa.

-Coín Flamenca. El sábado 11 de abril, la Plaza Alameda se convierte en una pasarela de moda con la segunda edición de este evento, en el que ocho diseñadores y firmas de la provincia presentarán sus nuevas colecciones de trajes flamencos.

-Puerto Market en Benalmádena. Dentro de la programación de ‘Rumbo al Puerto’, en el Puerto Deportivo se podrá visitar el Puerto Market tanto sábado como domingo de 12:00 a 19:00 h con diversos expositores de productos artesanales, regalos, decoración y más; y, salvo imprevistos, se mantendrá todos los fines de semana hasta el 26 de abril.