La ciudad española Patrimonio de la Humanidad que puedes recorrer a pie: una joya del siglo XVI

Las claves nuevo Generado con IA Úbeda, en Jaén, es una ciudad renacentista declarada Patrimonio de la Humanidad, ideal para recorrer a pie. Su casco histórico destaca por uno de los conjuntos renacentistas más importantes de Europa, con palacios, plazas y calles empedradas. La Plaza Vázquez de Molina reúne edificios emblemáticos como la Sacra Capilla del Salvador y el Palacio de las Cadenas. Úbeda ofrece una gastronomía basada en el aceite de oliva virgen extra y está muy cerca de Baeza, otra ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Hay ciudades que se descubren mejor sin prisas, caminando y dejándose sorprender en cada esquina. En Andalucía, una de las joyas es Úbeda, en la provincia de Jaén. Declarada Patrimonio de la Humanidad, esta ciudad renacentista es perfecta para recorrer a pie y viajar directamente al siglo XVI.

Úbeda conserva uno de los conjuntos renacentistas más importantes de Europa, está ubicada entre olivares infinitos y con vistas a la Sierra Mágina. Su casco histórico destaca por palacios de piedra, plazas monumentales y calles empedradas.

El corazón de Úbeda late en la Plaza Vázquez de Molina, considerada una de las plazas renacentistas más bellas de España. Allí se concentran algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad, como la Sacra Capilla del Salvador, el Palacio de las Cadenas o el Palacio del Deán Ortega, hoy convertido en Parador Nacional.

Este conjunto monumental fue impulsado en el siglo XVI por Francisco de los Cobos, secretario del emperador Carlos V, quien quiso convertir su ciudad natal en un referente artístico y cultural. Para ello, contó con arquitectos de la talla de Andrés de Vandelvira, figura clave del Renacimiento andaluz.

Uno de los mayores atractivos de Úbeda es su tamaño. A diferencia de otras ciudades monumentales más grandes, aquí todo está a pocos minutos caminando. Desde iglesias centenarias hasta miradores naturales.

Entre los lugares imprescindibles destacan la Iglesia de Santa María de los Reales Alcázares, el Hospital de Santiago —conocido como el "Escorial andaluz"— y los numerosos palacios nobiliarios que salpican el casco antiguo.

El aceite de oliva virgen extra, considerado uno de los mejores del mundo, es protagonista de platos tradicionales como el ochío, las migas o los andrajos.

Úbeda es una ciudad ideal para descubrir en uno o dos días. Su tamaño compacto, su riqueza monumental y su ambiente acogedor la convierten en una escapada perfecta para cualquier época del año.

Además, su proximidad con Baeza —también Patrimonio de la Humanidad— permite completar el viaje con otra ciudad renacentista igualmente fascinante, situada a apenas diez minutos en coche.