El pequeño pueblo declarado Conjunto Histórico que alberga el castillo más antiguo de España: construido en el siglo X

Las claves nuevo Generado con IA Baños de la Encina, en Jaén, alberga el Castillo de Burgalimar, considerado uno de los castillos más antiguos de Europa, construido en el año 968. El castillo destaca por su construcción en tapial rojizo, un material típico árabe, y recibió el honor de lucir la bandera europea junto al Palazzo Vecchio de Florencia. El pueblo fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1969 y cuenta con edificios destacados como la Iglesia de San Mateo y varios palacios y casas señoriales. El entorno natural ofrece actividades como senderismo y pesca en el Embalse del Rumblar, y la gastronomía local incluye platos como gachas serranas, andrajos y migas.

Andalucía esconde rincones únicos a lo largo y ancho de su geografía. Una de las provincias más desconocidas es Jaén, conocida por su aceite de oliva. Es, además, una de las regiones con más castillos de Europa, según resalta la revista de viajes National Geographic.

Los pequeños pueblos de Jaén son joyas patrimoniales, con un patrimonio histórico inigualable. La monumental fortaleza que corona la localidad de Baños de la Encina es uno de esos espacios dignos de visitar.

El Castillo de Burgalimar, en árabe Bury al-Hamma, es uno de los castillos más antiguos de Europa, según detalla National Geographic: tiene más de mil años de historia.

"Ubicado a los pies de Sierra Morena, casa a la perfección con el entorno, con epicentro en el Parque Natural de las Sierras de Andújar, un espacio natural protegido de alto valor ecológico donde los amantes de la ornitología pueden perderse durante horas", recalca la revista de viajes.

Esta fortificación fue edificada en el año 968 por el califa de Córdoba Alhakén II con el objetivo de defender la frontera del Al-Ándalus. Esto se respalda con una inscripción en la puerta del castillo, cuyo original se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid.

Este estatus de reliquia medieval fue refrendado por la Comisión Europea, otorgando a este castillo el honor de poder lucir la bandera del Viejo Continente, honor que solo comparte con el Palazzo Vecchio de Florencia (en su consideración de castillo).

Está construido con tapial rojizo, el cual es un material típico árabe consistente en una mezcla de arcilla, arena, cal y pequeñas piedras. Este material ofrece un proceso de construcción mucho más rápido y barato.

El castillo de Baños de la Encina cuenta con dos accesos. En el lado noroccidental del castillo se localiza el acceso secundario, consistente en un postigo de poca altura, del que había que descolgar alguna escalera de mano para la entrada y salida de personas.

Lugares para visitar

La Iglesia de San Mateo, la Casa Consistorial, el Palacio de los Molina de la Cerda, el Palacio de Priores, la Casa de los Herrera Cárdenas y otras casas señoriales conforman el patrimonio del núcleo urbano, declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1969.

Además, el entorno natural que rodea el pueblo es espectacular, con el Embalse del Rumblar como protagonista. Es ideal para actividades como senderismo, piragüismo o pesca, y ofrece unas vistas increíbles, especialmente al atardecer, cuando el castillo se refleja en el agua.

Gastronomía

En cuanto a la gastronomía, Baños de la Encina ofrece platos tradicionales como las gachas serranas, elaboradas con harina de maíz, ajo, pimentón y agua, o los andrajos, un guiso típico a base de carne de caza como conejo o liebre.

También destacan las migas, y las carnes de monte, como ciervo, jabalí o perdiz, cocinadas en guisos o al horno. Para los más golosos, los ochíos (bollos dulces o salados), los roscos de anís y los pestiños son imprescindibles.