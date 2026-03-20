El MAM Fashion Forum pisa Madrid con una idea clara: “La moda de Málaga tiene mucha calle”

Las claves nuevo Generado con IA El MAM Fashion Forum inicia su quinta edición presentándose en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid para reforzar la presencia de la moda malagueña en el panorama nacional. Bajo el lema "Tiene mucha calle", el foro busca acercar la moda a la vida cotidiana y resaltar la conexión entre el lujo y lo cotidiano en las calles. El evento se posiciona como un espacio abierto de reflexión y aprendizaje, reuniendo a profesionales, creadores y público para intercambiar ideas y tendencias. La cita central será el 24 de abril de 2026 en el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga, consolidando a la ciudad como un referente del sector en el sur de Europa.

El MAM Fashion Forum ha arrancado el camino hacia su quinta edición con una puesta de largo en uno de los mayores escaparates del sector de la moda en España: la Mercedes Benz Fashion Week Madrid. Desde el stand de Málaga de Moda en IFEMA, el foro malagueño ha presentado sus primeras claves y ha dejado clara su intención de seguir ganando peso en el panorama nacional con sus profesionales.

El objetivo del MAM Fashion Forum es consolidarse como un espacio de reflexión sobre el presente y el futuro de la industria y, al mismo tiempo, abrirse a nuevos públicos en los grandes circuitos de la moda.

El acto ha reunido a algunas de las voces que darán forma a esta nueva edición, como la diputada de Desarrollo Económico Sostenible de la Diputación, Esperanza González; la directora de la Asociación de Creadores de Moda de España, Pepa Bueno; el fotógrafo y moderador del foro, Gerard Estadella; y las codirectoras del Museo del Automóvil y la Moda, Elvira Carrera y Mar González.

Madrid como altavoz

La elección de Madrid no es casual. El foro malagueño busca amplificar su alcance en el corazón de la industria. “Supone un paso decisivo en nuestra evolución”, han subrayado Carrera y González, que destacan la importancia de conectar con nuevos públicos y reforzar su presencia en los principales espacios del sector.

En esa misma línea, Gerard Estadella ha puesto el foco en el carácter participativo del evento. Ha defendido el foro como un punto de encuentro real, donde no solo se escucha, sino donde se generan contactos y aprendizaje en directo.

Una moda que pisa la calle

Si hay un concepto que define esta quinta edición es su nuevo lema: Tiene mucha calle. Un claim que no se queda en lo estético y que funciona como eje discursivo del foro.

La organización ha presentado una primera pieza gráfica, a modo de anticipo, que no es aún el cartel oficial, pero sí el inicio de la narrativa visual de esta edición. Una forma de generar expectación y marcar territorio.

Con este lema buscan sacar la moda de los espacios tradicionales y devolverla a la vida cotidiana. La calle como lugar donde todo ocurre. Donde conviven estilos, influencias y formas de entender la estética. Donde el lujo también se mezcla con lo cotidiano y se resignifica.

“Queremos reflejar una moda más cercana, más real y conectada con cómo las personas viven las prendas en su día a día”, explican las codirectoras del MAM.

El foro como espacio abierto

Con este giro, el MAM Fashion Forum refuerza su identidad como un espacio abierto y atento a los cambios de la industria. Un foro que no se limita a analizar tendencias, sino que busca interpretarlas desde lo social y lo cultural.

La programación ya ha comenzado a desvelar sus primeros nombres dentro del llamado Mes de la Moda, que se desarrollará a lo largo de abril. Las ponencias principales del foro se irán anunciando en las próximas semanas.

Málaga, en el mapa de la moda

La cita central tendrá lugar el 24 de abril de 2026 en el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga. Una fecha con la que la ciudad quiere seguir consolidándose como punto de encuentro del sector en el sur de Europa.

El objetivo, insisten desde la organización, es claro: generar conversación, reunir talento y crear un espacio donde profesionales, creadores y público compartan conocimiento, experiencias y nuevas ideas.

Con una trayectoria en crecimiento y una notable repercusión mediática en ediciones anteriores, el MAM Fashion Forum continúa avanzando en su propósito de analizar los grandes retos de la industria desde una mirada contemporánea y conectada con la realidad.

El evento está organizado por el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga, con la colaboración de Ciudad de Málaga, Ipsa Ratio y la Asociación de Creadores de Moda de España, y cuenta con el patrocinio de la Junta de Andalucía, Málaga de Moda, Maserati, ESCA Catering, Diario SUR, Cadena SER, Spain Is Excellence, Grupo Premium, Catalonia Molina Lario, Matiz, Escuela Antonio Eloy y la Escuela Superior de Turismo Costa del Sol, entre otras entidades.