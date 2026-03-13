Feria Sabor a Málaga en Vélez-Málaga.

Guía de planes para el fin de semana en Málaga: mercadillos gastronómicos, festivales y teatro

Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 13, 14 y 15 de marzo.

Málaga ofrece este fin de semana una variada agenda con festivales de cine, rutas de la tapa, mercadillos artesanales y actividades culturales en museos.

Destacan la 29ª edición del Festival de Málaga, la exposición de Anna Pávlova en el Museo Ruso, y el monólogo 'Poncia' con Lolita Flores en el Teatro del Soho.

En la provincia, se celebran eventos como la Feria ‘Sabor a Málaga’ en Vélez-Málaga, el Festival Internacional de las Culturas en Benalmádena y la Ruta del Ajobacalao.

También hay actividades solidarias, mercadillos, jornadas agroecológicas y eventos deportivos como el Marbella Cycling Weekend y rastros en varias localidades.

Llega el fin de semana en Málaga. Las actividades para este viernes, sábado y domingo contemplan rutas de la tapa, mercadillos, festivales, teatro y exposiciones. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 13, 14 y 15 de marzo.

-Festival de Málaga. La ciudad celebra del 6 al 15 de marzo la 29ª edición de este certamen dedicado a la cinematografía en español, con proyecciones de largometrajes, documentales y cortometrajes, además de homenajes, encuentros profesionales y actividades paralelas en distintos espacios culturales de la capital.

-Mercado de Invierno en Muelle Uno. Del 23 de enero al 15 de marzo, de 10:00 a 22:00 horas, este espacio se llena de color, aromas y propuestas artesanales.

-Lolita Flores protagoniza ‘Poncia’ en el Teatro del Soho CaixaBank. Del 13 al 15 de marzo, la reconocida artista sube al escenario malagueño con el monólogo Poncia, una obra basada en el personaje de La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, escrita y dirigida por Luis Luque, que ofrece una reflexión íntima y profunda del personaje desde su propia voz.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Ya puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-Mariano Fortuny en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la exposición temporal de Mariano Fortuny, una selección de más de una treintena de obras, entre dibujos y grabados, pertenecientes a la colección del Musée Goya de Castres.

-Pompidou Málaga. El espacio museístico celebra su décimo aniversario con exposiciones como Place-Ness y It's Playtime o 'Vassily Kandinsky, pionero del arte abstracto'. El Espacio Joven acogerá hasta febrero de 2027, en colaboración con la Fundación ”la Caixa”, dos propuestas dirigidas al público infantil que invitan a explorar el espacio, la arquitectura y el juego desde una experiencia inmersiva y sensorial.

-Actividades en el Museo del Automóvil y la Moda. El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga estrena la exposición ‘Historias sobre dos Ruedas’. La muestra temporal, centrada en la motocicleta de competición como icono tecnológico, deportivo y estético, estará abierta al público hasta el 31 de marzo.

Actividades en la provincia

-Feria ‘Sabor a Málaga’ en Vélez-Málaga. Del 13 al 15 de marzo, la calle Canalejas acoge esta feria de promoción agroalimentaria con unos 30 productores provinciales. Habrá demostraciones culinarias en directo, talleres, catas y chefs locales presentando propuestas gastronómicas tradicionales y de temporada.

-Encuentro ‘Mujeres nazaríes y moriscas: portadoras de la tradición rural’ en Cútar. Este sábado, 14 de marzo, Cútar acoge un encuentro con conferencias, mesa redonda y representación dramática sobre el papel de las mujeres nazaríes y moriscas en la historia rural, en el Centro de Interpretación de la Alquería.

-Festival Internacional de las Culturas en Benalmádena. Del jueves 12 al domingo 15 de marzo, el recinto ferial de La Paloma acoge este evento multicultural con entrada gratuita, que reúne gastronomía, música, folclore y tradiciones de países como Alemania, Cuba, Argentina, Venezuela, Colombia, Chile, México, Estados Unidos, Marruecos, Uruguay, Senegal y Brasil, con actuaciones diarias y actividades para todos los públicos.

-VII Jornadas Agroecológicas en Monda. El sábado 14 de marzo de 2026, la Plaza de la Constitución acoge este encuentro para profesionales del sector primario, productores ecológicos y ciudadanos comprometidos con el medio ambiente, con actividades que promueven la biodiversidad, el producto de cercanía y un modelo agrícola sostenible.

-La Térmica Village en Nerja. El sábado 14 de marzo, la Plaza de España acoge seis horas de música en directo, talleres participativos y actividades creativas con entrada libre, destacando el concierto de Kiki Morente de 19:30 a 21:00 h, presentando su último disco Azabache y fusionando flamenco tradicional con una mirada contemporánea.

-Ruta del Ajobacalao en Vélez-Málaga. El municipio celebra una nueva edición de esta ruta gastronómica dedicada a uno de los platos más tradicionales de la Axarquía, en la que numerosos bares y restaurantes ofrecen su propia versión del ajobacalao, una receta típica elaborada con bacalao, pan, ajo, aceite y pimentón que pone en valor la cocina local.

-Mercadillo Solidario de Primavera en Cancelada, Estepona. El sábado 14 de marzo, de 10:00 a 20:00 h en la plaza José Vázquez Espinosa, se celebra este mercadillo a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), con más de treinta puestos de productos artesanales como bisutería, bolsos, ropa infantil y otros artículos hechos a mano.

-Marbella Cycling Weekend. Del 13 al 15 de marzo, la ciudad celebra la segunda edición de este evento de ciclismo y deporte al aire libre, organizado por el Ayuntamiento y el ciclista Luis Ángel Maté, reuniendo a destacadas figuras de la disciplina y reforzando el posicionamiento de Marbella como destino internacional para el ciclismo.

-Puerto Market en Benalmádena. Dentro de la programación de ‘Rumbo al Puerto’, en el Puerto Deportivo se podrá visitar el Puerto Market tanto sábado como domingo de 12:00 a 19:00 h con diversos expositores de productos artesanales, regalos, decoración y más; y, salvo imprevistos, se mantendrá todos los fines de semana hasta el 26 de abril.

-XIV Ruta de la Tapa en Torre del Mar. La localidad celebra la decimocuarta edición de esta cita gastronómica, que podrá disfrutarse hasta el 22 de marzo y que contará con la participación de 28 establecimientos.

-Rastro de Torremolinos. Cuenta con artículos únicos de segunda mano: decoración, música, libros, juguetes… Se celebra todos los domingos, de 9:00 a 14:00 horas en el Recinto Ferial de la localidad.

-Rastro de Fuengirola. Todos los sábados en el recinto ferial de la ciudad, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente.