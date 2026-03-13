Guía de planes para el fin de semana en Málaga: mercadillos gastronómicos, festivales y teatro

Las claves nuevo Generado con IA Málaga ofrece este fin de semana una variada agenda con festivales de cine, rutas de la tapa, mercadillos artesanales y actividades culturales en museos. Destacan la 29ª edición del Festival de Málaga, la exposición de Anna Pávlova en el Museo Ruso, y el monólogo 'Poncia' con Lolita Flores en el Teatro del Soho. En la provincia, se celebran eventos como la Feria ‘Sabor a Málaga’ en Vélez-Málaga, el Festival Internacional de las Culturas en Benalmádena y la Ruta del Ajobacalao. También hay actividades solidarias, mercadillos, jornadas agroecológicas y eventos deportivos como el Marbella Cycling Weekend y rastros en varias localidades.

Llega el fin de semana en Málaga. Las actividades para este viernes, sábado y domingo contemplan rutas de la tapa, mercadillos, festivales, teatro y exposiciones. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 13, 14 y 15 de marzo.

-Festival de Málaga. La ciudad celebra del 6 al 15 de marzo la 29ª edición de este certamen dedicado a la cinematografía en español, con proyecciones de largometrajes, documentales y cortometrajes, además de homenajes, encuentros profesionales y actividades paralelas en distintos espacios culturales de la capital.

-Mercado de Invierno en Muelle Uno. Del 23 de enero al 15 de marzo, de 10:00 a 22:00 horas, este espacio se llena de color, aromas y propuestas artesanales.

-Lolita Flores protagoniza ‘Poncia’ en el Teatro del Soho CaixaBank. Del 13 al 15 de marzo, la reconocida artista sube al escenario malagueño con el monólogo Poncia, una obra basada en el personaje de La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, escrita y dirigida por Luis Luque, que ofrece una reflexión íntima y profunda del personaje desde su propia voz.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Ya puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-Mariano Fortuny en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la exposición temporal de Mariano Fortuny, una selección de más de una treintena de obras, entre dibujos y grabados, pertenecientes a la colección del Musée Goya de Castres.

-Pompidou Málaga. El espacio museístico celebra su décimo aniversario con exposiciones como Place-Ness y It's Playtime o 'Vassily Kandinsky, pionero del arte abstracto'. El Espacio Joven acogerá hasta febrero de 2027, en colaboración con la Fundación ”la Caixa”, dos propuestas dirigidas al público infantil que invitan a explorar el espacio, la arquitectura y el juego desde una experiencia inmersiva y sensorial.

-Actividades en el Museo del Automóvil y la Moda. El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga estrena la exposición ‘Historias sobre dos Ruedas’. La muestra temporal, centrada en la motocicleta de competición como icono tecnológico, deportivo y estético, estará abierta al público hasta el 31 de marzo.

Actividades en la provincia