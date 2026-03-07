El diseñador malagueño Rafael Urquizar conquista la Semana de la Moda de París con su colección VERTIGE

Las claves nuevo Generado con IA Rafael Urquizar ha presentado su colección VERTIGE en la Semana de la Moda de París, confirmando su proyección internacional. Más de 50 personas viajaron desde Málaga para apoyar al diseñador, junto a representantes institucionales de la ciudad. Urquizar recibió el premio Best Womenswear Designer en los Paris Fashion Awards 2026, reconociendo su trayectoria en la moda femenina. La colección destaca por siluetas flotantes, tejidos profundos y acabados de alta costura, reforzando el lenguaje del atelier malagueño.

El diseñador malagueño Rafael Urquizar ha presentado este sábado en la Semana de la Moda de París su colección VERTIGE (Otoño–Invierno 2026/27).

Su pase exclusivo, con unos 30 diseños, ha confirmado el momento de proyección internacional de la firma.

El desfile ha contado con un respaldo especialmente significativo: más de medio centenar de personas se han desplazado desde Málaga para acompañar y apoyar al diseñador en esta jornada histórica.

A ese apoyo se ha sumado la presencia institucional de la concejala de Comercio del Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez de Siles, y de la diputada responsable de Málaga de Moda, Esperanza González.

En un gesto cargado de simbolismo, Urquizar ha lucido la corbata que le regaló el alcalde, Francisco de la Torre. Un detalle que el diseñador ha querido convertir en homenaje a la ciudad.

Urquizar posa con el premio recibido.

Además, en el marco de su participación en la semana de la moda parisina, el diseñador malagueño Rafael Urquizar ha sido reconocido en los Paris Fashion Awards 2026 con el galardón a Best Womenswear Designer, un premio que distingue su trayectoria y su aportación al diseño de moda femenina.

Este reconocimiento internacional refuerza la proyección de su trabajo y pone en valor el talento creativo que se desarrolla desde Málaga hacia los principales escenarios de la moda.

Tejidos con profundidad y precisión couture

VERTIGE se ha desplegado como una propuesta donde el "vértigo" no se plantea como miedo, sino como impulso: ese segundo suspendido en el que el cuerpo duda y, aun así, avanza.

Sobre la pasarela, esa idea se tradujo en tres claves que sostuvieron el relato de la colección: la suspensión —con siluetas en estado de flotación contenida y volúmenes que envuelven—; la profundidad, construida a través de terciopelos, brocados y cristales, que aportaron superficies de sombra y fulgor; y la precisión couture, con cinturas marcadas, cortes nítidos y acabados artesanales que remiten a la alta costura desde la disciplina técnica. El resultado fue un universo de estructura y caída, llevado a tejido, luz y movimiento.

La diputada responsable de Málaga de Moda, Esperanza González; Rafael Urquizar, y la concejala de Comercio del Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez de Siles.

Sus diseños están concebidos como una propuesta completa que refuerza el lenguaje del atelier: construcción, precisión y una elegancia depurada llevada al terreno internacional.

Formado en la prestigiosa escuela ESMOD International Fashion Group (París), Urquizar regresa a París tras cuatro décadas de trayectoria, en un momento que define como especialmente significativo.

"Después de 40 años he pasado por distintas etapas: primero en Málaga, luego en Madrid y ahora una etapa que soñaba, que es desfilar en París. Hace unos años, una periodista malagueña me dijo que tenía un estilo muy parisino, y qué mayor orgullo para un malagueño que llevar el nombre de Málaga a París", destacaba el diseñador días antes del desfile.

Para él, desfilar en París era un sueño desde que era pequeño. “Presentar nuestra colección Otoño-Invierno 2026/27 dentro de la Semana de la Moda me llena de nervios, ilusión y vértigo", confesaba.