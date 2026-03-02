Mayoral ya anuncia su próxima marca femenina en las calles de Málaga: BRIA nacerá en el mes de marzo
Ese es el nombre que recibirá su nueva línea femenina, que viene a sustituir a Hugh & Clau, que liquidó sus tiendas el pasado mes de enero.
Las claves
nuevo
Generado con IA
Algunas chicas curiosas que paseaban la mañana de este miércoles por la calle Nueva se preguntaban qué era Bria, la firma que se anuncia en el local donde se ubicaba Hugh & Clau, que bajó su persiana el pasado mes de enero. Pues bien, se trata de otra marca bajo el paraguas de Mayoral, también destinada al público femenino, que verá la luz el próximo mes de marzo y que viene a sustituir a la anterior, después de liquidar todas sus tiendas.
Así, Bria contará con 17 puntos de venta físicos y con su propio e-commerce, que también tenía Hugh & Clau; de hecho, la web sigue abierta hasta liquidar todas sus existencias. La idea es que, como en el caso de la calle Nueva, BRIA ocupará los locales donde se encontraba antes Hug&Clau, siendo Málaga, Madrid y Sevilla sus ciudades clave.
El lanzamiento de Bria responde a "la evolución del mercado" y a la voluntad del grupo de "desarrollar una propuesta renovada, con identidad propia y una mirada contemporánea", han explicado desde Mayoral, que añade que la línea viene marcada por "la luz, la sencillez y la feminidad, sin artificios".
Y, con la filosofía "Crafted in Málaga", como anuncian en el local de Nueva, Bria hace de las piezas atemporales el eje de su catálogo, nutrido con siluetas y diseños que combinan funcionalidad y sensibilidad estética, "conectando con una mujer actual que busca una moda honesta, fácil de llevar y con carácter", ha agregado el conglomerado.
Respecto al logo, la realidad es que en cuanto lo ves te recuerda a la biznaga malagueña, otro bonito gesto a la provincia que ha visto cómo los Domínguez han hecho de un pequeño taller de pueblo todo un imperio textil.
El Grupo Mayoral, que engloba otras marcas como Boston, de moda masculina; y Abel & Lula (infantil), tiene más de 2.000 empleados. Poseen casi 400 tiendas propias y franquicias y más de 9.000 puntos de venta en un centenar de países. Unos números que avalan una amplia carrera que comenzó en 1938 en Yunquera, donde Francisco Domínguez Toledo tenía un taller en el que fabricaba mantas.
En 1941 compró maquinaria en Barcelona para hacer calcetines, instalándose en Málaga capital. Tuvieron una de las primeras máquinas de tricotar a mano. Así, poco a poco y con mucho esfuerzo, fueron creciendo en el textil hasta consolidarse como uno de los grupos más marcados del sector.