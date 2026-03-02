Mayoral ya anuncia su próxima marca femenina en las calles de Málaga: BRIA nacerá en el mes de marzo

Las claves nuevo Generado con IA Mayoral lanzará en marzo su nueva marca femenina BRIA, que ocupará los antiguos locales de Hugh & Clau. BRIA contará con 17 tiendas físicas y un e-commerce propio, centrando su presencia en Málaga, Madrid y Sevilla. La nueva firma apuesta por piezas atemporales, sencillas y funcionales, con una identidad contemporánea y guiño al estilo malagueño. Mayoral, con más de 2.000 empleados y casi 400 tiendas, refuerza así su oferta en moda femenina tras el cierre de Hugh & Clau.

Algunas chicas curiosas que paseaban la mañana de este miércoles por la calle Nueva se preguntaban qué era Bria, la firma que se anuncia en el local donde se ubicaba Hugh & Clau, que bajó su persiana el pasado mes de enero. Pues bien, se trata de otra marca bajo el paraguas de Mayoral, también destinada al público femenino, que verá la luz el próximo mes de marzo y que viene a sustituir a la anterior, después de liquidar todas sus tiendas.

Así, Bria contará con 17 puntos de venta físicos y con su propio e-commerce, que también tenía Hugh & Clau; de hecho, la web sigue abierta hasta liquidar todas sus existencias. La idea es que, como en el caso de la calle Nueva, BRIA ocupará los locales donde se encontraba antes Hug&Clau, siendo Málaga, Madrid y Sevilla sus ciudades clave.

El lanzamiento de Bria responde a "la evolución del mercado" y a la voluntad del grupo de "desarrollar una propuesta renovada, con identidad propia y una mirada contemporánea", han explicado desde Mayoral, que añade que la línea viene marcada por "la luz, la sencillez y la feminidad, sin artificios".