Andalucía, la niña malagueña que lleva en su DNI el nombre de toda una tierra: "¿Algún día conoceré a otra?"

Las claves nuevo Generado con IA Solo 27 mujeres en España se llaman Andalucía, y una de ellas es una niña malagueña de cinco años. El nombre fue elegido por sus padres tras ver un anuncio sobre Andalucía durante el Carnaval de Cádiz, representando sus raíces y tradiciones familiares. A pesar de la sorpresa que genera su nombre, la pequeña Andalucía se muestra orgullosa y curiosa sobre su significado y si conocerá a alguien más con el mismo nombre. Andalucía vive intensamente las tradiciones de su tierra, como el Carnaval, la Semana Santa y el Rocío, y celebra el 28 de febrero, Día de Andalucía, con especial ilusión.

En España, a día de hoy, según recoge el Instituto Nacional de Estadística, hay solo 27 mujeres que se llaman Andalucía, cinco más que en 2022. Una de ellas tiene cinco años, vive en Málaga y ha crecido escuchando cómo su nombre despierta sorpresa, dudas y, a veces, incredulidad. "¿Mi nombre es bonito? ¿Algún día conoceré a alguien que se llame como yo?", pregunta a sus padres con frecuencia la pequeña Andalucía Leal. Y sus padres mueren de amor y orgullo por ella.

La historia de su nombre empezó antes de que naciera el 28 de junio de 2020. Alicia, malagueña, y Juanlu, gaditano, no conseguían ponerse de acuerdo sobre cómo ponerle a la pequeña. Él defendía Lucía. Ella prefería Adriana, quería que su nombre empezara con A.

Hasta que, viendo el Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto del Carnaval de Cádiz en televisión, apareció un anuncio institucional en el que una mujer embarazada hablaba a su hija sobre la tierra que la esperaba. Mar, campo, tradiciones... Al final, en letras de colores, una palabra que se quedó flotando en el salón: Andalucía.

Andalucía.

En ese momento, Juanlu miró a Alicia y le propuso ponerle a la pequeña el nombre de Andalucía. Al principio hay quien creía que estaban locos y que todo se trataba de una broma. Pero nada de ello. Cuanto más lo repetían, más sentido tenía. Representaba su forma de vivir. La familia es una fiel defensora del Carnaval, la Semana Santa y el Rocío. Su sangre es verdiblanca. No había nombre que fuera a representar más a esa niña. Además, siempre tuvieron claro que si algún día ella no se sentía cómoda, podría usar Lucía, que queda integrado en su nombre.

Casi seis años después de su nacimiento, saben que no se han equivocado llamándola así. La pequeña Andalucía es Andalucía pura, valga la redundancia. Su madre, Alicia, con la que EL ESPAÑOL de Málaga habló hace cuatro años, es quien actualiza cómo es la pequeña, ahora que ha crecido un poquito, con orgullo y con cierta ternura. "Es una niña muy risueña, madura, muy obediente y especialmente comprometida con el medioambiente", resume.

Andalucía habla muy claro desde pequeñita. Sin embargo, cuando se presenta, muchas personas creen haber escuchado Ana Lucía o simplemente no pueden creer que realmente haya dicho Andalucía. "Muchas veces tenemos que intervenir su padre o yo para que entiendan que ese es su nombre. A día de hoy le sigue pasando", cuenta Alicia, que añade que su hija, para lo pequeña es, está muy concienciada de todo lo que conlleva su nombre. "Sabe que estamos muy orgullosos de haberlo elegido", dice.

Andalucía, en el cole. CEDIDA

Lejos de incomodarla, el nombre le despierta inquietudes. Pregunta si es tan bonito como todo el mundo le dice. Si conocerá a otra Andalucía alguna vez en la vida. En casa siempre intentan reforzar la idea de que debe sentirse orgullosa de llevar el nombre de la tierra que la vio nacer y ella cada vez lo tiene más claro.

Verde como color favorito y el 28-F marcado en el calendario

Como buena andaluza, Andalucía lleva por bandera las tradiciones que se viven en casa desde antes de que naciera, especialmente el Carnaval, la Semana Santa y el Rocío. Ha crecido entre pasodobles y procesiones, y siempre sonríe cuando reconoce su nombre cuando suena en la radio o en la televisión. "Le encanta escucharlo por todos lados", explica su madre, que subraya que la menor sabía reconocer su nombre antes de empezar a leer, por verlo en todos lados.

Hace poco, Andalucía representó su primer romancero, cuyo tipo era el de una superheroína llamada Andalucía. Junto a sus padres, acudió a su clase disfrazada con su bandera como capa y deleitó con su arte a todos. "Mi madre es malagueña, mi padre es gaditano y como no daban con la tecla... Andalucía a mí me llamaron"; así comienza su repertorio, donde deja claro que nació en plena pandemia, con las ventajas e inconvenientes que este aspecto le trajo.

La familia.

Su color favorito es el verde. Disfruta mucho viendo a su padre en las tablas del Cervantes cada carnaval, este año con la murga los Psico-zi, segundo premio. Y el 28 de febrero lo vive con una ilusión especial. Sabe que es un día grande para todos los andaluces y, además, el cumpleaños de su madrina, que también iba a llamarse Andalucía pero no pudo ser. "Eran otros tiempos", comenta.

Hay nombres que son tendencia. Otros que se repiten generación tras generación. Pero Andalucía lleva en la mochila del colegio un nombre que identifica a más de ocho millones de personas, que suena a himno, a acento marcado, a pasodoble y a redoble de Semana Santa. Un nombre que huele a salitre y a campo recién arado. Un nombre que sabe a mollete y aceite de calidad. Un nombre que tiene arte, guasa y memoria colectiva. ¡Feliz Día de Andalucía!