Alejo, el ingeniero malagueño que ha creado el 'Google de los camperos' en Málaga: "Hay más de un centenar de referencias"

Las claves nuevo Generado con IA Alejo Tomás, ingeniero malagueño, ha creado quierouncampero.com, un buscador web que reúne más de 100 locales donde comer campero en Málaga y provincia. La web permite filtrar por municipio, locales con terraza u opciones sin gluten, y muestra los camperos más cercanos a la ubicación del usuario. El proyecto nació tras años de organizar rutas del campero entre amigos, puntuando criterios como pan, ingredientes y equilibrio de sabores. La herramienta ha tenido gran éxito desde su lanzamiento, acumulando miles de visitas y ampliando sus referencias gracias a las recomendaciones de los usuarios.

Todo malagueño tiene un campero favorito en Málaga. Hay quien valora más la salsa, otros el pan, otros la cremosidad del queso... Pero sí que es cierto que desde hace unos años suenan los nombres de unos locales por encima de otros como 'reyes' de este bocata malagueño. Hay cierta unanimidad a la hora de elegir ese rincón perfecto donde degustar este bocadillo que salva los fines de semana a los grupos de colegas que no saben donde cenar bien y barato.

El ingeniero malagueño Alejo Tomás es uno de esos fans del campero malagueño y el pasado 22 de enero decidió hacer realidad un proyecto que llevaba mucho tiempo en su mente: un buscador web de camperos llamado quierouncampero.com. Una herramienta ideal para que todos aquellos que quieran probar nuevas opciones de campero en la provincia, puedan tener a mano horarios, ubicaciones y todo lo necesario para disfrutar de este manjar malagueño.

La historia de Alejo con los camperos viene de lejos. Por su profesión ha estado trabajando casi una década fuera de su ciudad, pero es que además en 2014 dio la vuelta al mundo. Todas estas experiencias vitales le permitieron corroborar que por más países que haya visitado, no hay nada igualable al campero malagueño en los cinco continentes. Probó los paninis italianos, las focaccias crujientes, comida callejera... "Sí, todo es comida callejera, que se come con las manos y se comparte con amigos, echando un buen ratito, pero nunca di con ese equilibrio tan malagueño de pan tostado redondo, ingredientes generosos y conversación de sobremesa... El campero tiene algo propio", declara entre risas.

Cuando volvió a casa, en 2018, Alejo pudo observar que su grupo de amigos de toda la vida, del colegio Maristas, seguía manteniendo una tradición de siempre: quedar los domingos para comer un campero en algún punto de la ciudad. “Somos seis los fijos”, explica Alejo, que durante los años que pasó fuera se perdió muchas de esas quedadas. Al volver, se reenganchó a estas citas que con el tiempo pasaron a convertirse en un reto chulísimo: juntos organizaron varias rutas del campero.

En un primer lugar, los amigos seleccionaron veinte establecimientos de Málaga y fijaron una norma clara: no avisar a los locales de cuándo iban a ir, no aceptar invitaciones y no identificarse como 'creadores de contenido'. Y lo pongo entre comillas, porque, en palabras de Alejo, ellos se definen como "los anti-influencers, pero inspectores del campero". "Nuestra única intención ha sido siempre pagar la cuenta y valorar la experiencia como cualquier cliente", sostiene.

Así, fueron realizando unas tablas donde puntúaban aspectos como el pan, los ingredientes, el equilibrio de sabores y la ejecución. Una vez tenían los resultados, los compartían en redes sociales y fueron generando una clasificación que cada vez lograba más seguimiento.

Una imagen de los amigos entregando a MYA su premio. Cedida

Aquella primera ruta fue un fenómeno en redes y desató debates encendidos sobre cuál debía ocupar el podio. La segunda confirmó que aquello no fue un búm casual y la tercera consolidó una comunidad que esperaba cada nuevo resultado con auténtica pasión. Los restaurantes estaban siempre pendientes por si les habían visitado y conocer la opinión de este grupo de amigos malagueños.

En total han visitado entre 70 y 75 establecimientos en los últimos tres años, aunque oficialmente hayan documentado unos 60 dentro de las rutas. En las dos primeras ediciones se impuso el MYA de Pedregalejo, aunque en la tercera edición le superó el Parque Burger Bar, ubicado frente al parque María Luisa, un clásico con personalidad propia y largas colas para llevarse a casa uno de sus camperos. “Son estilos distintos, pero para nosotros esos dos están arriba”, resume Alejo, que habla del Parque como "el campero canónico llevado a la perfección".

Un campero de 'El Parque Burger Bar'. Cedida

Tras cerrar la última ruta, muchos seguidores preguntaban por una cuarta entrega, pero el formato empezaba ya a ser demasiado exigente. Fue entonces cuando Alejo pensó en toda la información acumulada durante años y en la necesidad de ordenarla. Fotos, precios, ubicaciones y notas estaban dispersos en su cuenta de Twitter y conversaciones de WhatsApp. Así que, en lugar de lanzar otra ruta, decidió crear una herramienta útil para cualquiera que quisiera encontrar un buen campero en Málaga.

Así nació quierouncampero.com, el buscador que reúne más de un centenar de locales y que permite filtrar por municipio, por establecimientos con terraza o por opciones sin gluten. La función más utilizada es la de la pestaña “cerca de mí”, que muestra los cinco camperos más próximos a la ubicación del usuario. Algo ideal si no sabes donde comer estando en algún punto de Málaga.

Además de la capital, ya también recogen algunos locales de camperos del Valle del Guadalhorce, la Axarquía o la Costa del Sol. Y cuando seleccionas un punto de la provincia, te salen todos los sitios de camperos con su número de estrellas que tienen en las reseñas de Google, pero también la nota recibida en la ruta del campero (si se ha visitado por este equipo de inspectores). En este sentido, la web también cuenta con una pestaña donde reúnen a los quince mejores camperos según las rutas realizadas.

Próximamente añadirán sitios de camperos en Alhaurín de la Torre, Alozaina, Coín, Mijas, Pizarra o Torremolinos, según ha adelantado el propio Alejo en sus redes sociales, donde hace un llamamiento a los malagueños para que hagan sus recomendaciones y que el número de referencias siga creciendo.

¡Superamos los 100 sitios en el buscador!



Últimos incluidos: 8 sitios en Cártama y Estación de Cártama.



⏭️Próximamente sitios de Alhaurín, Alozaina, Coín, Mijas, Pizarra o Torremolinos.



⁉️Puedes proponer sitios desde la web o en comentarios.https://t.co/DisZt9VlLV https://t.co/LRjPeZ74yG pic.twitter.com/JHe4xrDwnu — Alejo Tomás (@21wonders) February 19, 2026

Éxito

La web se lanzó el 22 de enero por la noche casi sin anuncio previo y, en apenas unos días acumuló 20.000 visitas. Los fines de semana, explica Alejo, entran más de mil personas al día. "Yo no me esperaba semejante recibimiento, tengo que reconocerlo", dice su creador.

Se trata de una herramienta que se ha desarrollado de manera totalmente altruista y como un entretenimiento en su tiempo libre. Así, según explica el propio Alejo, esta está en total evolución. El filtro sin gluten fue incorporado tras la petición de usuarios celíacos que reclamaban información clara para poder elegir con tranquilidad. Alejo recopiló datos, contrastó opciones y lo integró como una mejora prioritaria.

No hay patrocinadores ni clasificaciones pagadas (ni siquiera camperos), solo datos estructurados y la experiencia acumulada por seis amigos tras decenas de domingos de cenas compartidas. Todo ello demuestra que al final un buen proyecto no tiene que salir específicamente de una oficina; puede estar en cualquier lado, como en un brindis con cerveza fría y un buen campero sobre la mesa.