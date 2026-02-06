El refugio de Novak Djokovic en la Costa del Sol: una mansión de 9 habitaciones valorada en más de 10 millones de euros

Según las fotografías del anuncio de su compraventa, destaca el jardín, que cuenta con una zona de camas balinesas y una enorme piscina con escultura incluida. Más información: La lujosa mansión de Novak Djokovic en Marbella

Novak Djokovic es uno de los mejores tenistas de todos los tiempos. Su larga y exitosa carrera deportiva, sumada a sus premios y campañas publicitarias con marcas, le ha llevado a contar con un amplio patrimonio inmobiliario por todo el mundo.

Mónaco, Nueva York, Miami y su Belgrado natal son algunas de las ciudades en las que Djokovic tiene viviendas, pero la provincia de Málaga es uno de sus lugares de retiro favoritos, donde pasa largas temporadas.

La Costa del Sol es uno de sus refugios. El famoso tenista cuenta con una impresionante mansión en la ciudad de Marbella, una villa con vistas al mar que se ha convertido en su segunda residencia y la de su familia.

Se trata de una impresionante casa en la zona exclusiva de Sierra Blanca, valorada en más de 10 millones de euros. El tenista y su familia decidieron reformar la villa para adaptarla más a sus gustos, ya que tenía un marcado carácter andalusí.

Nueve habitaciones

La vivienda tiene tres plantas, distribuidas en 1.000 metros cuadrados, y tiene 9 dormitorios, 8 baños, cocina, salones y varias terrazas.

El matrimonio Djokovic cree en la filosofía del Feng Shui, por lo que apostaron por modificar parte de la imponente casa para un diseño más suave y minimalista.

'Entramos' en la lujosa mansión de Novak Djokovic en Marbella: valorada en 10 millones de euros y al más puro estilo andalusí

El salón, una de las estancias principales de la vivienda, destaca por las paredes blancas, los detalles de madera, una elegante chimenea y la entrada directa al comedor.

Pista de tenis

La vivienda cuenta en su exterior con una espaciosa pista de tenis donde el deportista se ha dejado ver en alguna que otra ocasión practicando tenis con sus dos hijos pequeños.

Según las fotografías del anuncio de su compraventa, destaca el jardín, que cuenta con una zona de camas balinesas y una enorme piscina con escultura incluida.

Además, está respaldado por abundantes árboles y unas vistas al mar más que envidiables.

La zona de Sierra Blanca, considerada la 'Beverly Hills' de Marbella, se encuentra en la falda de la cordillera que lleva el mismo nombre, y que tiene como corona el pico de La Concha.

Se ubica justo encima de la Milla de Oro de la ciudad. Exclusividad y privacidad, con un servicio de seguridad 24 horas, y una ubicación cercana a las playas, colegios internacionales, hospitales y restaurantes, es el destino ideal para una clientela exigente.

En esta exclusiva casa, Djokovic ha vivido momentos tan significativos como el confinamiento de 2020, junto a su mujer Jelena y sus dos hijos pequeños, Stefan y Tara.