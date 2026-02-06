Guía de planes para el fin de semana en Málaga: fiestas gastronómicas en los pueblos, mercadillos y conciertos

Las claves nuevo Generado con IA El Festival de Teatro de Málaga celebra su 43ª edición con más de treinta espectáculos y cinco estrenos en los teatros Cervantes y Echegaray. La provincia acoge fiestas populares como San Hilario de Poitiers en Comares, San Sebastián en Algarrobo y Benarrabá, y San Antón en Canillas de Albaida, con actividades culturales y degustaciones. Destacan exposiciones y espectáculos como 'Anna Pávlova: una vida sin fronteras' en el Museo Ruso, 'Telúricos y primitivos' en el Carmen Thyssen y la retrospectiva de Kandinsky en el Pompidou Málaga. Habrá mercadillos y actividades familiares, como el Rastro de Torremolinos y Fuengirola, el Salón del Manga en Alhaurín de la Torre y experiencias interactivas en el Museo del Automóvil y la Moda.

Comienza un nuevo fin de semana en Málaga. Habrá planes para toda la familia, con mercadillos, fiestas gastronómicas en los pueblos, exposiciones y actividades para toda la familia. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 6, 7 y 8 de febrero.

-Mercado de Invierno en Muelle Uno. Del 23 de enero al 15 de marzo, de 10:00 a 22:00 horas, este espacio se llena de color, aromas y propuestas artesanales.

-Final del Carnaval de Málaga 2026 en el Teatro Cervantes. El Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto (COAC) del Carnaval de Málaga trasladará su fase decisiva al Teatro Cervantes tras las preliminares en la ESAD. Las semifinales se celebran del 1 al 4 de febrero y la Gran Final tendrá lugar el viernes 6 de febrero a las 20:00 horas en el emblemático teatro malagueño.

-Festival de San Miguel en el Espacio Sohrlin Andalucía. El viernes 6 de febrero se celebrará un festival musical para celebrar los 60 años de San Miguel, con las actuaciones de Álvaro de Luna, Baliza y la DJ Carmen de la Fuente, además de alguna actuación sorpresa. El evento comenzará a las 19:00 horas

-Notas de cine, en el Teatro del Soho. La orquesta Larios Pop del Soho ofrece este fin de semana un concierto dedicado al séptimo arte con el espectáculo Notas de cine. Bajo la batuta del maestro Arturo Díez Boscovich.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Ya puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-'Telúricos y primitivos' en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la recién inaugurada exposición temporal 'Telúricos y primitivos. De la Escuela de Vallecas a Miquel Barceló'.

-Pompidou Málaga. El espacio museístico celebra su décimo aniversario con exposiciones como Place-Ness y It's Playtime o 'Vassily Kandinsky, pionero del arte abstracto', una retrospectiva dedicada a uno de los grandes maestros del arte moderno.

-Actividades en el Museo del Automóvil y la Moda. Cada domingo se celebra la actividad ‘1, 2, 3… ¡Arrancamos!’, que permite al visitante disfrutar del rugir del motor de los vehículos clásicos y de su historia, a las 12.30 horas.

Actividades en la provincia

-XXIX Fiesta de la Matanza de Ardales. Celebrará el domingo 8 de febrero esta fiesta declarada de Singularidad Turística Provincial, que contará con mercadillo de productos locales, artesanía, actuaciones musicales y degustaciones de caldereta, chacinas y vino.

-III Feria del Aceite, Productos Locales y Sabor a Málaga en Archidona. El municipio acogerá los días 7 y 8 de febrero esta feria, con una programación diferenciada tanto para profesionales del sector como para el público general.

-Rockin’ Race Jamboree en Torremolinos. El municipio acoge hasta el domingo la 32 edición de este festival. Debido a las condiciones meteorológicas, los actos previstos para el sábado y el domingo se celebrarán en el Palacio de Congresos.

-Carnaval 2026 en Marbella. El Carnaval se celebrará del 7 al 28 de febrero con actividades para todos los públicos en distintos puntos del municipio, con eventos destacados en Marbella, San Pedro Alcántara, Nueva Andalucía y Las Chapas.

-Carnaval 2026 en Mijas. La celebración se desarrollará en los tres núcleos del municipio: el 7 de febrero en Las Lagunas y el 8 de febrero en La Cala (el 15 de febrero es posterior, por eso no se incluye en este listado).